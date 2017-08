Education: Sony collabora con University of Wales Trinity Saint David

La società contribuisce a presentare nuove pratiche di apprendimento a studenti sia interni che esterni ai campus

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) ha scelto Sony per mettere a disposizione degli studenti dei propri campus la nuova generazione di tecnologie per la formazione attraverso la soluzione di collaborazione Vision Exchange.

Nel corso di una stretta collaborazione, Sony fornirà a UWTSD la propria piattaforma in grado di agevolare il passaggio dagli auditorium tradizionali a spazi di apprendimento all'avanguardia, consentendo l'implementazione di modelli di apprendimento interattivi e collaborativi volti a migliorare il coinvolgimento e quindi il conseguimento dei risultati da parte degli studenti.

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) è la più antica università insignita della Royal Charter con campus in tutto il South West Wales e a Londra. UWTSD sta investendo significativamente nelle proprie infrastrutture per trasformare l'esperienza di formazione degli studenti nei propri campus.

Al fine di realizzare i propri obiettivi, UWTSD aveva bisogno di un partner tecnologico in grado di sviluppare la prossima generazione di tecnologie per la formazione, introducendo nuovi modelli di apprendimento attivo. L'università ha inoltre concordato una nuova soluzione semplice e intuitiva, così che studenti e docenti siano in grado di utilizzarla facilmente non avendo bisogno di particolari conoscenze tecniche.

Dal 2015 Sony lavora a stretto contatto con UWTSD per sviluppare la soluzione Vision Exchange. Questa consente a circa 60 studenti di lavorare in modo collaborativo in piccoli gruppi connettendosi wireless alla piattaforma dai propri laptop (Windows/Mac), tablet e smartphone. Gli insegnanti possono effettuare in modo semplice il "mirroring" di ciascuno di questi dispositivi e condividere contenuti con altri gruppi in aula o sullo schermo di presentazione principale tramite semplici operazioni di trascinamento sotto il loro controllo. La soluzione può anche coinvolgere altri partecipanti non in sede, consentendo loro di partecipare a una discussione e condividere contenuti facilmente indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Durante il mese di settembre 2017 la Faculty of Education and Communities e la Faculty of Architecture, Computing and Engineering inizieranno a utilizzare Vision Exchange di Sony. Il sistema sarà poi progressivamente implementato in tutti i campus di UWTSD consentendo ai docenti di utilizzare la tecnologia come risorsa fondamentale nei propri programmi d’insegnamento e di proporre l'apprendimento attivo a tutti gli studenti. Il progetto includerà nuove strutture universitarie presso SA1 Swansea Waterfront, che aprirà a settembre 2018.