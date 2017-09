Avnet Abacus nominata da Molex Distributor of the Year per l’Europa

By

Premiato il supporto all’incremento del fatturato e all’ampliamento dei canali di vendita

Avnet Abacus, società di Avnet e distributore attivo nel campo dei prodotti di interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, è stata nominata da Molex European Distributor of the Year per il 2016. Questo riconoscimento viene attribuito ogni anno da Molex ai partner che abbiano dimostrato doti di eccellenza nella gestione finanziaria, operativa e imprenditoriale.

Avnet Abacus è stata selezionata secondo parametri precisi che includono una crescita costante di anno in anno, il tasso di conversione di un progetto e la capacità di dialogo e coinvolgimento del mercato: i risultati particolarmente brillanti hanno consentito di superare le performance dei distributori concorrenti e di guadagnare quote di mercato in favore di Molex.

“Questo premio mette in risalto la collaborazione vincente tra le due società e il duplice vantaggio che ne deriva: da un lato nei confronti dei clienti, che possono affidarsi alla nostra conoscenza approfondita delle soluzioni Molex, dall’altro nel contribuire a rafforzare le nostre competenze nello sviluppo di nuove opportunità di business” ha commentato Alan Jermyn, Vice President Marketing di Avnet Abacus.