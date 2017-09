Forcepoint: nuovo vicepresidente delle vendite per l’area EMEA

Nominato Kevin Isaac per affiancare i clienti con la strategia human-centric che contraddistingue la società

Forcepoint, azienda attiva in ambito cybersecurity, ha nominato Kevin Isaac come vice presidente delle vendite. La nomina va nella direzione di soddisfare le crescenti richieste di soluzioni per la sicurezza che pongono l’individuo al centro, conformemente alla vision della società.

Isaac è basato nell’ufficio britannico di Reading e riporta a Sean Foster, Chief Revenue Officer. Si occuperà di condurre la strategia di crescita per le attività aziendali in tutta l’area EMEA e avrà il compito di affiancare i clienti nello sviluppo delle proprie strategie di security, con il supporto dell'intero portafoglio di tecnologia Forcepoint, inclusa la nuova soluzione CASB, la prevenzione dalle perdite di dati, la protezione dalle minacce insider, la sicurezza web, la sicurezza della posta elettronica e i next generation firewall.

La nomina nasce dall'impegno dell'azienda di fornire soluzioni di sicurezza insightful che aiutano i clienti a comprendere i tempi e le modalita’ di interazione delle persone all’interno dell'organizzazione con i flussi di dati aziendali critici e di proprietà intellettuale – ovunque possano risiedere.

"Nel nuovo mondo digitale e mobile in cui non esiste più un perimetro, la rilevazione e la protezione dei dati con prodotti che si concentrano solo su un aspetto specifico non è più sufficiente – commenta Foster -. Il mercato si sta muovendo verso soluzioni informatiche che adattano la protezione in base al contesto del comportamento degli utenti e servono dei leader in grado di vedere chiaramente e di presentare i vantaggi di tale approccio, per aiutare i clienti e i partner ad implementare questo cambiamento di paradigma. Kevin e il suo team contribuiranno a coordinare l’impegno di fornire ai clienti sistemi sempre più evoluti, in grado di semplificare l'attività e promuovere la produttività, bloccando ogni attività malevola di cyber informatica".