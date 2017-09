Con Lenovo AI e realtà aumentata sono a portata di tutti

A Berlino, Lenovo ha annunciato 5 nuovi dispositivi smart e lanciato con Motorola Mobility due innovativi dispositivi mobile economicamente accessibili

Intenzionata a sfruttare tutto il potenziale della tecnologia più recente, all’edizione 2017 dell’IFA di scena fino a domani a Berlino, Lenovo ha annunciato cinque nuovi dispositivi smart dotati di Intelligenza artificiale e abilitati per l’utilizzo di applicazioni con realtà aumentata e realtà virtuale.

Obiettivo: connettere le persone con le potenti capacità di acquisizione della realtà dei nuovi dispositivi intelligenti capaci di offrire un personal computing ancora più personale grazie a smartphone, laptop, smart assistant e un visore per immergersi nella realtà virtuale.

Nello specifico, il visore Mirage AR, il visore Mixed Reality Explorer, lo smartphone moto x4, Home Assistant Tab 4 e il convertibile Yoga 920 disponibile anche in edizione speciale offrono innumerevoli opportunità di utilizzo del personal computing in modo ancora più personale. In più, il nuovo convertibile Yoga 720 da 12 pollici, il detachable Miix 520 con Windows 10 e il monitor ThinkVision P27u ampliano ulteriormente l’offerta di Lenovo, decisa a offrire dispositivi a prezzi contenuti per rendere la tecnologia più innovativa accessibile anche ai consumatori tradizionali.

L’approccio di Lenovo alla realtà virtuale

Aperta a nuove collaborazioni e alla ricerca costante di esperienze differenti, che uniscano ai dispositivi più recenti i contenuti più innovativi, in collaborazione con Microsoft Lenovo ha presentato un modello di realtà virtuale mai visto prima: il visore Lenovo Explorer Mixed Reality contiene oltre 100 titoli di gioco già disponibili con la realtà virtuale. Lenovo Explorer è stato progettato come un’estensione naturale del pc a prezzi ragionevoli ed è configurabile in pochi minuti, semplicemente connettendo un cavo al pc.

Assistente digitale anche per il mobile

Attraverso la propria società Motorola Mobility, Lenovo ha, inoltre, presentato due innovativi dispositivi mobile, moto x4 (449,99 euro) in anteprima mondiale e moto z2 Force Edition (presso Tim e Vodafone a 899,99 euro), insieme alla nuovissima Moto 360 Camera (disponibile prossimamente a 289,99 euro), l’avanguardia innovativa in ambito Moto Mod, per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

Nello specifico, la quarta generazione dello smartphone moto X ha una fotocamera più intelligente che va oltre il semplice scatto fotografico: puntando l’obiettivo su un oggetto ti chiederà se ti interessa sapere cosa stai vedendo. Oppure, è in grado di vivacizzare i tuoi selfie con la funzionalità dell’Augmented Reality che consente di aggiungere animazioni a immagini o video. Il nuovo moto X è anche il primo degli smartphone di Motorola a includere Amazon Alexa, offrendoti più opzioni nella scelta di un assistente digitale mobile.

L’esperienza di Amazon Alexa è integrata nello smartphone moto x4 senza la necessità di sbloccarlo prima. Quando sarai in hotel, da un amico o semplicemente fuori casa, le funzionalità e i vantaggi di Alexa saranno sempre con te. Il nuovo moto x4 trasforma l’intelligenza dello smartphone.

A sua volta, moto z2 Force Edition offre schermo garantito per non incrinarsi né spaccarsi, design sottile completamente in metallo, doppia fotocamera da 12MP e la più alta velocità possibile nella trasmissione dati, mentre è sufficiente applicare la 360 Camera Moto Mod su qualsiasi dispositivo della famiglia moto z per trasformarlo in una videocamera a 360° in grado di catturare qualunque immagine.

Lenovo Home Assistant Pack trasforma il tablet

Alexa aggiunge intelligenza a molti dispositivi, e Lenovo ha iniziato a portarla nei suoi tablet. La famiglia Tab 4 Series diventa sempre più versatile grazie a Home Assistant Pack con tecnologia Alexa utilizzabile via voce per ricevere notizie, controllare il meteo o gli appuntamenti in agenda, tenere tutto sotto controllo sul dispositivo del Tab 4s. Tutto quello che occorre fare è chiedere, a voce. Home Assistant Pack equipaggia il Tab 4 con l’app Home Assistant con un potente altoparlante da tre watt e la rilevazione vocale in campo lontano con due microfoni per richieste a voce anche da tre metri in ogni direzione.

Disponibilità e prezzi dei prodotti Lenovo sono disponibili QUI.