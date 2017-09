Lenovo amplia l’infrastruttura iperconvergente con ThinkAgile VX Series

L’appliance integrato e collaudato offre una gestione semplificata e una maggiore efficienza dei costi degli ambienti VMware. L’annuncio a VMworld 2017 Europe

Il portafoglio ThinkAgile di sistemi integrati e appliance di Lenovo si amplia con l’ingresso della nuova serie ThinkAgile VX, alimentata da VMware vSAN, un’infrastruttura iperconvergente preconfigurata progettata per fornire alle imprese di tutte le dimensioni una gestione semplificata e una maggiore efficienza nell’ambito del software-defined data center.

Realizzato su piattaforma Lenovo ThinkSystem e alimentato dai processori della famiglia Intel Xeon Scalable, la serie VX è una soluzione iperconvergente pre-configurata che riduce la complessità del data center aggregando le risorse di server, storage e virtualizzazione in un unico pool di risorse in comune per piattaforme standard di settore.

I clienti possono iniziare con pochi nodi, anche tre, per incrementare la capacità di storage e prestazioni senza costi aggiuntivi o interrompere le operazioni quotidiane, all’insegna di un processo di scalabilità. La serie VX è dotata dell’ultima versione di VMware vSAN, che include capacità di decuplicazione e compressione e nuove funzionalità come l’auto crittografia native, che elimina la necessità di unità separate auto criptate che aumentano il costo totale di possesso (TCO) per i clienti.

La piattaforma ThinkAgile VX Series di Lenovo può essere utilizzata come infrastruttura per gli uffici periferici (ROBO), negozi, nonché per il deployment di infrastrutture desktop virtuali (VDI) e applicazioni di livello enterprise. Per soddisfare i diversi carichi di lavoro e le specifiche dei clienti, la serie VX è disponibile in tre modelli e offre una flessibilità completa di configurazione in fase di ordine per venire incontro a qualsiasi esigenza del cliente.

Tutti i sistemi sono disponibili in configurazioni all-flash o ibride: