Con SonicWall cresce la sicurezza It nel listino di Attiva Evolution

La divisione a valore del distributore Attiva si è aggiudicata anche la commercializzazione delle soluzioni del brand statunitense

Attiva Evolution, divisione B2B di Attiva, ha annunciato un nuovo accordo di distribuzone con SonicWall, nota azienda statunitense che opera nel mercato della sicurezza It da oltre 25 anni.

Intenzionata a far diventare la propria struttura a valore una divisione altamente specializzata nel segmento della sicurezza informatica, Attiva ha così messo a segno un’ulteriore partnership che aggiunge all’offerta di Attiva Evolution i prodotti basati sul rilevamento e la prevenzione in tempo reale delle minacce informatiche da proporre ad aziende di qualsiasi dimensione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Lorenzo Zanotto, b.u sales manager di Attiva Evolution: «Le basi dell’accordo tra noi e SonicWall rispecchiano la naturale evoluzione di due realtà che condividono lo stesso approccio e si spingono nella stessa direzione per avere una maggiore copertura nel panorama della sicurezza. Annoverare tra i nostri vendor un brand così prestigioso e all’avanguardia ci consentirà di essere ancora più competitivi in un mercato che continua ad avere ampi spazi di manovra per l’adozione di soluzioni di alta qualità e di puntare dunque a una crescita di tutto rispetto».

A sua volta, Luis Fisas, Director South Europe, Sales & Distribution di SonicWall, ha sottolineato come: «Attiva Evolution rappresenta per noi una grande chance grazie soprattutto al canale sviluppato sulla linea dei prodotti Apple. Non a caso, uno degli obiettivi di questa partnership è di essere presenti in alcuni ambiti in cui SonicWall è molto forte: le piccole e medie imprese e il settore educational. Notoriamente, infatti, gli Apple Premium Reseller sono ben introdotti in questi segmenti e allo stesso tempo si impegnano nel favorire nuove opportunità di business».