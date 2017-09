Attiva Evolution- ZTE: una partnership per lo Smart Networking

Il distributore inserisce a portafoglio anche la gamma di soluzioni della Business Unit Enteprise and Governement di ZTE Corporation

Una partnership all’insegna dello smart networking: può essere definita così la collaborazione tra il distributore Attiva Evolution e la sede italiana di ZTE Corporation, il colosso giapponese presente sul nostro mercato dal 2007. L’obiettivo della collaborazione è quello di traghettare l’attuale progetto del vendor che vede l’intera strategia di rafforzamento della propria posizione focalizzata nel rendere il nostro paese l’HUB europeo, ossia un centro di innovazione capace di sviluppare ulteriormente le tecnologie legate allo smart networking.

In questo contesto Attiva Evolution metterà in campo le proprie competenze e abilità volte a dare la massima spinta alla commercializzazione delle soluzioni a tutto tondo di ZTE, nello specifico quelle riguardanti il networking (dallo switch al data center), la videoconferenza in HD (sia software che hardware) e la videosorveglianza. Lo sviluppo del business vede come target primario il mercato della medio-grande impresa e della Pubblica Amministrazione.

“Dalla data della sua fondazione, oltre 30 anni fa, ZTE ha dimostrato in modo costante di essere un’azienda di ampie vedute e di lunga visione. Nel panorama dello sviluppo delle nuove tecnologie rivolte ad un mondo inevitabilmente sempre più connesso, questa azienda di fatto si sta impegnando in modo sistematico ed eccellente nel fornire soluzioni che rispecchiano a pieno le esigenze di ciò che il vendor definisce come nuova era M-ICT – osserva Lorenzo Zanotto, B.U. Sales Manager di Attiva Evolution -. Produttività e connettività sono le due parole chiave per la costruzione di un business aziendale o di un’organizzazione che aspiri ad avere funzioni e processi interni efficaci. Le soluzioni di ZTE vanno tutte nella direzione della realizzazione di un sistema ad alto livello di efficienza”.

Dal lato della sede italiana della Corporation, la scelta di legarsi a un nuovo partner rispecchia i principi che sono propri anche di Attiva Evolution. Infatti, così come sottolinea Antonio Follari, Business Development Director Enterprise & Government – B.U. di ZTE Italy “La divisione B2B di Attiva rappresenta nell’ambito della distribuzione italiana un’autentica novità. Questa struttura ha per noi le caratteristiche ideali in quanto riassume in un’unica entità tre elementi per noi vitali: ha una visione “attiva” e precisa dello sviluppo del mercato, possiede competenze e mezzi che consentono di gestire soluzioni di alta gamma e, non ultimo, ha una solidità economica alle spalle. Con questi requisiti siamo certi che, date le grandi aspettative del nostro brand per i prossimi 3/5 anni, si potranno raggiungere importanti obiettivi di sviluppo sul nostro mercato”.