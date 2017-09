Finisar premia il team europeo di Avnet Silica

Per le eccezionali prestazioni conseguite nel 2017, il team europeo di Avnet Silica ha ricevuto il premio Design Win Growth di Finisar

Avnet Silica ha ricevuto da Finisar il premio Design Win Growth per i risultati raggiunti in Europa nel corso del 2017.

Il fornitore attivo nel mercato dei prodotti di comunicazione ottica ha assegnato ad Avnet Silica il premio quale riconoscimento delle strategie di progettazione messe in campo per conquistare nuovi account strategici, in aggiunta ai già numerosi progetti che la società si è aggiudicata in tutta Europa.

Focalizzati su applicazioni innovative in mercati legati al settore industriale, medicale, automotive e consumer, i nuovi progetti fanno leva sulla leadership che Finisar vanta nel campo dei transceiver ottici e sulle sue tecnologie chiave, come ad esempio i VCSEL ad alta potenza.

Come riferito in una nota ufficiale da Giorgio Ghislotti, vice presidente vendite EMEA di Finisar Corporation: «Sin dall’inizio della nostra partnership, Avnet Silica ha dimostrato un impegno significativo nei confronti di Finisar. L’esperienza tecnica del loro team europeo è stata determinante per la crescita che abbiamo conseguito. Siamo lieti di assegnare ad Avnet Silica questo premio per lo straordinario contributo fornito nel 2017».

Dal canto suo, Mario Orlandi, presidente di Avnet Silica, ha risposto che «il riconoscimento assegnato ad Avnet Silica è la testimonianza dello stretto rapporto che noi instauriamo con i nostri fornitori partner. Il nostro team è specializzato nell’assistere gli ingegneri di progettazione impegnati ad affrontare le nuove sfide tecnologiche, offrendo le migliori soluzioni sul mercato. Partner come Finisar ci offrono una selezione di componenti ideale da proporre in un mercato molto competitivo».