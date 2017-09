Con Xpres Finance il finanziamento è su misura

La nuova offerta finanziaria di Xpres dà nuovo slancio a startup e Pmi cui propone pagamenti mensili e prevedibili, anche a tasso zero

Xpres, società specializzata nella distribuzione di prodotti e soluzioni nei settori Ict, elettronica di consumo, office, in ambito corporate, ha presentato Xpres Finance, un’offerta finanziaria ideata per dare nuovo slancio alle Pmi.

L’ultima nata si configura, infatti, come una proposta completa che oltre ai servizi di noleggio e leasing, offre finanziamenti completi per l’innovazione con opzioni flessibili e a tassi vantaggiosi, grazie ai rapporti fiduciari di Xpres con diversi istituti di credito.

Diventa così possibile ovviare uno dei maggiori ostacoli per la crescita delle piccole e medie imprese italiane e delle start up, ossia l’acquisizione di beni strumentali, offrendo a imprese e retailer una risorsa importante. A fronte di una spesa pianificabile e sostenibile, queste stesse realtà potranno ora disporre di macchinari tecnologici adeguati alle loro necessità, migliorando la qualità del lavoro, con un conseguente aumento della produttività legato all’assistenza e alla manutenzione incluse nell’offerta.

Come suggerito in una nota ufficial da Valentino Buccella, direttore commerciale Xpres: «Le opportunità di finanziamento con Xpres Finance sono studiate su misura per ogni necessità e trasformano ingenti costi iniziali in pagamenti mensili, accessibili e prevedibili. La possibilità di personalizzare i piani di pagamento, allineando i costi ai benefici previsti, permette di dedicare una maggiore quantità di budget al core business, aumenta il rating aziendale e preserva la liquidità e le linee di credito per investimenti strategici».