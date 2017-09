Gigaset rinnova il cordless Gigaset C530

Il cordless Gigaset C530 si adegua a un mercato sempre più in movimento, per una comunicazione wireless imprescindibile in ogni abitazione

Ideale per un’utenza giovanile, familiare, attenta all’ambiente, il cordless Gigaset C530 si distingue per una presa salda e sicura, anche grazie ai materiali di alta qualità che consentono un grip a-problematico a qualunque presa.

Utilizzabile immediatamente una volta collegato il cavo di linea e l’alimentatore alla presa di corrente, l’elegante dispositivo Gigaset “Plug and Play” è dotato del servizio “solleva e parla” che consente di rispondere alla chiamata quando il telefono è in carica semplicemente sollevando il portatile senza premere alcun tasto.

Al centro dell’apparecchio è collocato il comodo tasto di navigazione a 5 vie, immediatamente sotto all’ampio display grafico TFT da 1,8” illuminato a 65.000 colori, a 6 linee grafiche (128×160 pixel).

La rubrica è ampia e può contenere fino a 200 contatti v‐card (600 numeri memorizzabili) con 7 voci per contatto (nome/cognome, 3 numeri (casa, ufficio, cellulare), ricorrenza e VIP).

Tecnologia Made in Germany

Concepito, ingegnerizzato e fabbricato interamente in Germania, questo telefono si distingue per l’economicità d’uso e l’attenzione e il rispetto dell’ambiente grazie alle soluzioni Gigaset ECO-GREEN.

Tra queste l’esclusivo sistema Green Home Gigaset di seconda generazione ad alta efficienza energetica, che consente sia un risparmio fino al 60% di energia grazie all’alimentatore Energy Saving, sia l’azzeramento delle onde radio in stand-by e la riduzione fino all’80% in uso.

Attento alla privacy di tutta la famiglia, Gigaset C530 consente di disattivare la suoneria in una determinata fascia oraria: tutte le chiamate verranno segnalate solo visivamente e memorizzate nella lista delle chiamate perse.

Il cordless può essere settato affinché non squilli di notte o nelle fasce orarie desiderate. Anche se la chiamata è anonima (non identificata nello schermo) è possibile escludere la suoneria.

Servizio “sorveglianza bimbo” e supporto anziani incluso

Per le giovani coppie, Gigaset C530 si assume anche il compito di baby sitter. Il cordless infatti può essere utilizzato come “sorveglia bimbo”.

Con questa funzione si assicura al bimbo un sonno tranquillo (in caso di chiamata il telefono nella sua camera non squillerà) e contemporaneamente è possibile monitorarne il riposo da remoto. Se il bimbo dovesse piangere il numero di telefono in precedenza impostato (lo stesso cordless, un cellulare o un altro numero di rete fissa) squillerà come emergenza baby call. In questo caso è anche possibile far sentire al bimbo la propria voce per tranquillizzarlo.

Questo servizio in comunicazione bidirezionale può essere di supporto anche per una persona anziana o diversamente abile che, se in difficoltà può, semplicemente facendo rumore, attivare una chiamata di aiuto al numero pre-impostato.

Gigaset C530 è disponibile nei colori bianco o nero al prezzo di 39,99 euro, che salgono a 59,99 per il modello C530A DUO e a 79,99 euro per il C530 A GO versione VoIP.