Torna NetApp Partner Academy

Il 10 ottobre, presso le Officine del Volo, a Milano, NetApp chiamerà a raccolta i data visionary e il proprio ecosistema di partner

Si terrà il prossimo 10 ottobre a Milano, l’edizione annuale della NetApp Partner Academy.

Quest’anno il focus sarà sulla digital transformation, ma anche sui principali trend del momento, vale a dire GDPR, intelligenza artificiale, Internet of Things, Industry 4.0, machine learning e tutto quanto può contribuire ad aumentare la competitività della aziende italiane.

Da qui il suggerimento di NetApp ad adottare soluzioni che rendano le aziende sempre più “data driven” per ottenere un valore di mercato fino al 50% più elevato rispetto ai concorrenti che hanno scelto di non mettere i dati al centro del proprio business, così come dimostrato dai dati delle ultime ricerche di mercato. Non a caso, secondo Forbes, entro il 2018, il 67% dei CEO delle Global 2000 enterprise metteranno la digital transformation al centro della loro corporate strategy.

Il programma della giornata

Enrico Pagliarini e Marco Pozzoni commenteranno i trend del momento, mettendo al centro il dato e raccontando come la strategia NetApp indirizzi le sfide e raccolga le opportunità che può cogliere un’azienda data driven.

Salvatore Mari sottolineerà la leadership NetApp con riferimento alle tecnologie flash per lo storage e coinvolgerà un cliente che racconterà i benefici ottenuti dalla sua adozion, oltre a come la tecnologia Flash di NetApp abbia permesso di indirizzare le sfide e ottenere rapidi ritorni sull’investimento accelerando l’innovazione, riducendo il time to market e aumentando la propria competitività.

A sua volta, Roberto Patano di NetApp racconterà come sfruttare la potenza del cloud coinvolgendo Alessio Campoccia di AWS con offerte concrete per indirizzare alcuni specifici use case.

Come anticipare il futuro con le Infrastrutture convergenti e iperconvergenti?

David Marini e Matteo Pirelli di NetApp illustreranno il portfolio delle soluzioni per il Next Generation Data Center e insieme a Diego Zucca di Cisco illustreranno le novità nell’ambito di FlexPod, infrastruttura convergente che con oltre 8.700 clienti in tutto il mondo è leader nell’abilitazione delle aziende nel processo di automazione e trasformazione del datacenter.

All’evento organizzato da NetApp saranno presenti anche i distributori Arrow, Computer Gross e Icos, mentre a dimostrazione dell’attenzione verso temi caldi dell’It e dell’importanza della formazione Varonis e Gki FastLane sponsorizzeranno la Partener Academy e incontreranno i partner nell’area espositiva.