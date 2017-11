Il mosaico animato di tablet Fujitsu è da record

La società è entrata nei Guinness World Records grazie al più grande mosaico animato composto da 220 tablet Fujitsu STYLISTIC R726 da 12,5’’

Fujitsu è ufficialmente entrata nel Guinness dei primati. Lo ha fatto mettendo insieme 220 tablet Fujitsu STYLISTIC R726 da 12,5’’ utilizzati grazie al contributo di più di 60 clienti, che hanno contribuito a dar vita al più grande mosaico animato di tablet computer del mondo.

L’impresa, che è valsa a Fujitsu l’ingresso nei Guinness World Records, è stata realizzata nel corso dell’ultimo Fujitsu Forum di Monaco, dove ha preso vita una vera e propria opera visiva di co-creation con origami e fiori di ciliegio, in perfetto stile giapponese.

Su una parete appositamente preparata, ogni cliente ha, infatti, posto il proprio tablet contribuendo a creare l’opera che ha poi svelato, prima, l’immagine del Fujitsu Forum, poi un paesaggio digitale animato, con un ciliegio che ha preso vita, facendo sbocciare magnifici fiori simbolo della fragilità e della bellezza della vita.

Un chiaro messaggio ribadito ulteriormente da Duncan Tait, Corporate Executive Officer, SEVP e Head of Americas and EMEIA di Fujitsu, che, nel suo intervento, ha sottolineato come: «La co-creation di un futuro digitale insieme con i nostri clienti è parte integrante dell’approccio di Fujitsu al business. Questo è quanto emerge anche dal tema di quest’anno del nostro Fujitsu Forum – Human Centric Innovation – Digital Co-creation – che per noi significa combinare le competenze e le tecnologie digitali più recenti per creare nuove possibilità per le aziende e per la società in generale».