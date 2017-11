Finanziamento “su misura” Rent & Lease per i clienti Attiva Evolution

La società si accosterà ai rivenditori della BU a valore di Attiva con una consulenza diretta, per una migliore ricaduta sul cliente finale

Intenzionato a creare un mercato più organico e agevolare il flusso delle vendite, Attiva Evolution ha scelto Rent & Lease per offrire servizi di locazione operativa e leasing finanziario al proprio canale di rivenditori.

Operativo dal 2009, il team di Rent & Lease fornisce al mercato strumenti di ottimizzazione e di protezione degli investimenti abbinando al proprio core business anche un’offerta di consulenza mirata. Nel portafoglio di offerta della società, che ha sede a Segrate, nella primissima cerchia di Milano, rientrano, infatti, la locazione operativa (noleggio), finanziaria (leasing) e il finanziamento finalizzato.

Come lavora Rent & Lease

In sostanza l’azienda segue in modo diretto ogni singolo rivenditore in ogni fase dello sviluppo di un progetto affinché possano proporsi alla propria clientela finale con una soluzione studiata esclusivamente in base alle loro esigenze.

Una scelta logica quella di Attiva Evolution che, a due anni di distanza dalla proposta al mercato di una distribuzione a valore accanto a quella di Attiva – di cui “Evolution” è una business unit -, ha optato per siglare un’intesa con una realtà in grado di offrire percorsi alternativi.

Grazie a quest’ultimi, il VAD vicentino si propone di mettere i propri rivenditori nelle migliori condizioni per finalizzare il loro business e per fornire servizi efficienti e snelli ai loro clienti.

Nata per fornire soluzioni globali e effettivamente personalizzate, Rent & Lease vanta un’esperienza consolidata nel mondo ICT e una profonda conoscenza delle dinamiche dei processi di decisione e di acquisto da parte di aziende che intendono innovarsi e investire in infrastrutture, ma che al contempo hanno la necessità di optare per scelte sempre più flessibili e scalabili.