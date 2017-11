Hard drive Toshiba per i vostri regali di Natale

By

Per Natale Toshiba propone tre diverse soluzioni storage riassunte nelle offerte Canvio Premium, Canvio Alu, X300

Case di alluminio con taglio a diamante per una tecnologia hard disk in grado di archiviare fino a 3TB. La propone Toshiba che, sotto l’Albero di Natale, quest’anno, ha pronta una ricca offerta per custodire e proteggere i momenti più preziosi.

Si parte con Canvio Premium che, disponibile anche for Mac, sempre al prezzo suggerito a partire da 99 euro, offre tutte le connessioni e le compatibilità che servono a chi apprezza estetica e funzionalità.

Con Canvio Alu Toshiba si propone, invece, di offrire un case di alluminio sottile e robusto che, disponibile in cinque colori – tra cui oro e rosso, per un tocco ancora più natalizio ai vostri regali – vanta una capacità di archiviazione fino a 2TB a un prezzo suggerito a partire da 72 euro.

Chiude, infine, l’offerta di Natale di Toshiba l’High-Performance Hard Drive X300 che, con capacità di archiviazione fino a 8TB è la risposta ottimale alle esigenze di videogamer, amanti della musica o grafici professionali da far felici con una spesa a partire da 187 euro.

