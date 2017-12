Avnet Abacus è Panasonic Broadline Distributor of the Year 2017

Premiati i risultati di crescita delle vendite sui prodotti Panasonic Industry Europe attraverso un impegno commerciale e tecnico di alto livello

Dopo aver superato per crescita di fatturato le performance registrate dalla rete di distribuzione, ottenendo un aumento record delle prenotazioni di prodotti della propria linea, Panasonic Industry Europe ha premiato Avnet Abacus come Broadline Distributor of the Year 2017.

Il distributore paneuropeo specializzato nel campo dei prodotti di interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, ha visto così riconosciuto il proprio impegno commerciale e tecnico di alto livello. Un approccio, quest’ultimo, alla base del percorso di crescita e di successo che Avnet Abacus intende continuare a coltivare insieme a Panasonic.

Il solido rapporto di collaborazione commerciale esistente tra le due società continua, infatti, a crescere, mettendo l’accento sugli aspetti che più agevolano l’accesso dei clienti a un portafoglio di prodotti a tecnologia avanzata che comprende moduli wireless, sensori, alimentatori, condensatori ibridi e dispositivi di ingresso all’avanguardia nel settore.

Una particolare soddisfazione arriva, infine, dalla capacità dimostrata da Avnet Abacus di servire i partner autorizzati Panasonic offrendo supporto pre- e post-vendita all’avanguardia, cui si deve buona parte dell’eccellente crescita registrata nelle vendite.