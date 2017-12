Il consulto oncologico è online su Ultraspecialisti.com

È online la prima piattaforma web per il consulto a distanza di medici specialisti oncologi ideata realizzata da Exprivia

Immaginate una piattaforma informatica in grado di consentire ai pazienti con malattie gravi conclamate o con prima diagnosi di sospetta malattia grave, di scegliere e consultare online medici specialisti senza dover affrontare viaggi e trasferte in altre città o regioni e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Ora pensate che è realtà. A idearla ci ha pensato Ultraspecialisti.com, una start up che ha vinto il premio InnovitsGymnasium 2017 dedicato alle start up che si distinguono con progetti innovativi, mentre per realizzarla è scesa in campo Exprivia.

Nello specifico, il servizio di teleconsulto oncologico realizzato da Exprivia, attraverso il sito di Ultraspecialisti.com, mette in contatto il paziente con il medico più esperto in quell’area terapeutica, al quale è possibile trasferire da remoto tutti gli esami effettuati e fornire le risposte alle domande di anamnesi, ricevendo poi una diagnosi appropriata, pareri e consigli di cura senza doversi spostare da casa.

Dopo cinque mesi di test, durante i quali la piattaforma è stata messa gratuitamente a disposizione dei pazienti per validare il servizio, l’attività di teleconsulto è oggi attiva e sta incontrando il favore di molti pazienti in tutta Italia. Riservato per ora alle malattie oncologiche sulle quali è stato ampiamente testato, il servizio sarà in futuro ampliato anche ad altre patologie che richiedono il consulto o una second opinion di medici esperti e non facilmente reperibili vicino alla propria residenza.