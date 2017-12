Eventi Live: la tecnologia Panasonic in scena a Sesto San Giovanni

Il 12 dicembre tappa italiana del Panasonic Live Entertainment Road Show

Panasonic, in collaborazione con i partner BlackTrax e d3, dà appuntamento il 12 dicembre presso Spazio MIL, a Sesto San Giovanni (MI) con la tappa italiana del Panasonic Live Entertainment Road Show, dove saranno presentate le soluzioni Visual e Broadcast & ProAV, con le quali l'azienda offre oggi sul mercato un workflow 4K completo, che vede perfettamente integrati telecamere e switcher con proiettori a laser e display touch all'avanguardia.

L'azienda d3 Technologies, con sede a Londra, che sarà presente all'evento, ha recentemente introdotto la propria gamma gx, che vede nuovi media server progettati per migliorare la gestione dei contenuti, rendering video, audio, MIDI e dati di tracking per gli eventi live.

La società ha inoltre aggiunto a inizio 2017 una soluzione 2x4pro alla propria gamma. I media server di d3 pro sono stati già utilizzati nell'ambito di alcuni importanti progetti di live entertainment.

BlackTrax presenterà, invece, la propria soluzione leader di mercato nel IR tracking e quindi localizzazione di oggetti all’interno di uno spazio in tempo reale, utilizzata per il projection mapping in movimento e per il controllo automatico di telecamere broadcast.

"Il settore degli eventi live è in continua evoluzione. Oggi i professionisti, designer, progettisti di eventi si avvalgono di soluzioni altamente performanti, per produrre effetti incredibili e complessi – afferma Hartmut Kulessa, Marketing Manager di Panasonic -. Il nostro Live Entertainment Show si propone come un interessante sguardo, da dietro le quinte, su come vengono creati oggi alcuni dei più spettacolari eventi live in tutto il mondo.

L'uso di strumenti visual all'avanguardia e di strumenti di produzione automatizzati, quali la proiezione in movimento e le telecamere remotate, è in crescita. Durante l'evento i professionisti del settore avranno l'opportunità esclusiva di scoprire tutto il meglio della tecnologia ad oggi disponibile sul mercato, oltre che beneficiare di workshop e seminari attraverso cui apprendere come trarre vantaggio concreto dall'utilizzo nei propri progetti di queste nuove soluzioni".