Tech Data Italia è Cisco Distributor of the Year 2017

Diversi gli investimenti che negli ultimi 12 mesi il distributore ha compiuto nelle attività di Cisco

Tech Data, distributore di prodotti, soluzioni e servizi informatici e di mobility, è stata nominata “Cisco Distributor of The Year 2017” in riconoscimento al contributo fornito per lo sviluppo della comunità di partner Cisco in Italia. Il risultato ha portato a una crescita del business e della numerica dei partner e ha consentito al VAD di meritare il premio come “Distributore dell’Anno”.

Negli ultimi 12 mesi, Tech Data ha compiuto notevoli investimenti nelle attività Cisco, rivitalizzando il Momentum Partner Program e riunendo in un team unificato, le competenze di due aziende. Il risultato ha portato a una crescita del business e della numerica dei partner che ha consentito al VAD di meritare il premio come 'Distributore dell'Anno'.

"Sono felice di un simile e prestigioso riconoscimento in questo importante momento di sviluppo della nostra attività – spiega Vincenzo Baggio, amministratore delegato di Tech Data Italia -. Dopo aver completato la nostra integrazione e definito una unica vision e strategia aziendale, stiamo sfruttando la nostra vasta gamma di competenze e capacità per aiutare la crescita dei nostri partner."

"Il processo di trasformazione e le sempre maggiori competenze acquisite, hanno permesso a Tech Data di ottenere importanti risultati e questo premio testimonia la nostra soddisfazione per i traguardi raggiunti" commenta Eric Moyal, Cisco Italia Director Partner Organization and Commercial Business.

"Questo è il coronamento di quello che è stato un anno di trasformazione per tutto il Team Cisco – afferma infine Riccardo Nobili, direttore della Divisione Advanced Solutions di Tech Data Italia -. L'energia impiegata per sviluppare e offrire nuovi servizi a supporto dei partner nel soddisfare le esigenze dei clienti in tutte le tecnologie e le soluzioni Cisco, ci ha ampiamente ripagati. L'impegno costante e la professionalità di Carlo Achilli, Manager della Business Unit Cisco di Tech Data" prosegue Nobili, "che ha guidato in modo esemplare il nuovo e integrato Team Cisco, continua a soddisfare le nostre aspettative. Restiamo infatti un'eccellenza in ambito Collaboration per la quale siamo tuttora in carica come Distributor of The Year e siamo l'unico distributore autorizzato a erogare la formazione Meraki 360."