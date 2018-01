Energy Storage ed Efficienza energetica: se ne parla il 30 gennaio

Al via a Roma il terzo appuntamento con i Seminari realizzati dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec

Si intitola “Energy Storage ed Efficienza energetica: norme e soluzioni innovative” il terzo seminario realizzato dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec sulla scorta di alcune importanti considerazioni derivate dall’attuale contesto energetico ed economico in tema di efficienza energetica.

Si tratta di una mezza giornata formativa che, il prossimo 30 gennaio, presso l’Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Ingegneria, Sala del Chiostro, Via Eudossiana 18, analizzerà lo sviluppo normativo della CEI 64-8.

In particolare, della norma per la sicurezza degli impianti elettrici civili verrà analizzata nel dettaglio la Parte 8-1, che affronta per la prima volta il tema dell’efficienza energetica in un documento nazionale dedicato agli impianti elettrici in bassa tensione.

Nello specifico, il primo intervento confronterà criticamente tecnologie elettriche nuove e classiche.

La seconda relazione partirà dall’analisi del contesto normativo e delle sue applicazioni nel mondo dell’efficienza energetica e proseguirà con la spiegazione del concetto di modularità dei sistemi di misura, senza sottovalutare l’importanza di adottare adeguate soluzioni di monitoraggio per migliorare l’efficienza degli impianti.

Il terzo intervento, dedicato agli impianti di accumulo di energia elettrica, porrà particolare attenzione all’inserimento di un sistema di accumulo all’interno di un impianto utilizzatore, senza trascurare le applicazioni di sistema.

L’intervento si articolerà in tre filoni distinti, tra cui possibilità di applicazione (Time shift energia, Regolazione ecc.); tecnologie di accumulo disponibili (con particolare attenzione all’accumulo elettrochimico); schema e protezioni (principali dispositivi di sicurezza, misura e comando).

Infine, la quarta relazione si svilupperà partendo da un’analisi del mercato attuale nel mondo dello storage, per poi passare alla disamina di alcuni progetti concreti sia on grid, sia off grid.

Dall’esperienza Socomec nella conversione e nell’accumulo dell’energia, verrà inoltre illustrata l’architettura ibrida della soluzione innovativa di un sistema di Energy Storage.

Quale parte del Sistema di Formazione Continua del CNI e del CNPI, la partecipazione al Seminario – gratuita previa iscrizione obbligatoria entro il 28 gennaio – darà diritto all’attribuzione di n.3 CFP.

Per informazioni: relazioniesterne4@ceinorme.it – tel. 0221006.313