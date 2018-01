Nuovi modelli 5-Speed negli switch di rete Netgear

La società ha annunciato l’ampliamento del suo portfolio di switch di rete Smart Managed Plus a 5 velocità sfruttando i cablaggi esistenti

Mettere a frutto i cablaggi esistenti ottenendo la massima velocità di connessione Gigabit senza alcun impatto sulle prestazioni.

È la promessa degli switch Smart Managed Plus di Netgear, che ha presentato nuove soluzioni di rete a 5 velocità basate su tecnologia Multi-Gigabit per consentire ai dispositivi dei clienti di funzionare alla massima velocità con il cablaggio esistente.

I nuovi switch 5-Speed di NETGEAR operano, infatti, a 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps o 10 Gbps. Le cinque velocità per porta Ethernet rendono gli switch 10-Gigabit / Multi-Gigabit di NETGEAR la risposta ottimale per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale.

Facili da implementare, senza alcuna configurazione o installazione di software, gli switch Multi-Gigabit Unmanaged proposti offrono una connettività “plug-and-play” e una tecnologia Energy-Efficient progettata per cicli di vita estesi e sottoposta a rigidi test per fornire l’affidabilità richiesta a livello aziendale.

Tra le principali funzionalità proposte, non mancano supporto VLAN per la segmentazione del traffico, QoS per la sua prioritizzazione, prevenzione automatica degli attacchi di tipo DoS, limitazione della velocità, mirroring delle porte per il monitoraggio della rete e ridondanza tra i collegamenti.