Da Synology storage scalabile per le Pmi

Proposta in un telaio rack 1U piatto e compatto, la RackStation RS818+/RS818RP+ è ulteriormente ampliabile con l’unità RX418

Un NAS su rack 1U ad alte prestazioni per piccole e medie imprese. Si chiama RackStation RS818+/RS818RP+ e lo ha presentato Synology presentando al mercato una macchina progettata per prestazioni di trasmissione veloci e storage scalabile.

Nello specifico, l’unità RS818+/RS818RP+ integra un processore quad-core a 2,4 GHz con motore di crittografia AES-NI, 2 GB di memoria DDR3 (espandibili a 16 GB in configurazione dual channel), e uno slot PCIe 2.0 per supportare una scheda di rete 10GbE opzionale. Con questo potente hardware la velocità di lettura supera i 1.099 MB/s, facendo dell’unità RS818+/RS818RP+ la soluzione di storage centralizzato ideale per trasmissioni di dati multi-client.

La capacità di archiviazione dell’RS818+/RS818RP+ può essere ulteriormente ampliata con l’unità di espansione Synology RX418, per arrivare a un totale di 8 unità e una soluzione di gestione e backup dei dati flessibile.

Infatti, l’unità RS818+/RS818RP+ integra quattro porte LAN 1GbE in grado di supportare Link Aggregation e failover. Il supporto per Synology High Availability offre un servizio cluster attivo/passivo affidabile, per mantenere online dati e servizi.

L’unità RS818RP+ è dotata, inoltre, di alimentatori ridondanti che assicurano una maggiore continuità del servizio.

Certificata da VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V e OpenStack Cinder, l’unità RS818+/RS818RP+ può essere integrata in modo trasparente negli ambienti di virtualizzazione delle aziende e funziona su DiskStation Manager, l’avanzato sistema operativo per i dispositivi Synology NAS, con una varietà di applicazioni.

Infine, gli utenti che acquisteranno i prodotti RS818+/RP+ potranno avvalersi entro 30 giorni dall’acquisto dell’estensione di garanzia decisa da Synology per prodotti di fascia alta, per beneficiare di ulteriori due anni di garanzia oltre ai 3 normalmente offerti.