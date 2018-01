È tempo di On Demand Delivery per i clienti DHL

Consegna nei tempi e nelle modalità desiderate per valorizzare l’esperienza d’acquisto online dei clienti

In un’epoca in cui l’ecommerce mostra numeri in costante crescita, ripensare a nuove logiche di gestione e a nuovi servizi sempre più incentrati sulle esigenze del cliente è diventato un must sia per i merchant, sempre più attenti ad attivare un canale di vendita digitale anche per incrementare il proprio export, sia per i fornitori di servizi di logistica e trasporti.

Tra quest’ultimi c’è DHL Express, che ha annunciato On Demand Delivery, un servizio personalizzato per le consegne, sempre di più al centro di un mercato ecommerce destinato a cambiare il ruolo della logistica e a diventare elemento strategico insieme a servizi sempre più personalizzati.

Nello specifico, ODD di DHL Express offre una risposta ad hoc non solo per le attività legate a questo nuovo canale, ma anche nell’integrazione, sempre più omnicanale, sia lungo il percorso di acquisto sia ai fini di servizi di consegna e reso. La delivery, i servizi logistici e il packaging sono al centro della competizione e innovazione del mercato ecommerce, destinato a generare nuovi flussi e nuove logiche di gestione dalla fabbrica al cliente.

Consegna e affidabilità di chi offre il servizio, facilità di restituzione del prodotto, i tempi e i costi di spedizione, sono dunque elementi che incidono sulle scelte degli eshopper e che, contrariamente a poco tempo fa, oggi assumono il ruolo di vere e proprie strategie di mercato.

Accontentare il cliente consegnando la merce nei tempi e nelle modalità desiderate significa valorizzare l’esperienza d’acquisto.