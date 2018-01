La partnership Panasonic-ScanSource si allarga all’Europa

Già partner di Panasonic Oltreoceano, il technology provider offre la sua esperienza per il mercato handheld rugged europeo

ScanSource offrirà la propria esperienza per supportarne l’attività Panasonic nel mercato dei dispositivi rugged handheld in Europa.

Dopo i notebook e i tablet rugged, Panasonic punta, infatti, a costruire una posizione di leadership anche nel segmento dei dispositivi handheld, cui è dedicato quasi un terzo della sua intera gamma rugged.

La leadership in quest’area di ScanSource permetterà a Panasonic di offrire ai sui clienti non solo una vasta expertise, ma anche la possibilità di accedere a programmi e servizi aggiuntivi.

Inoltre, a fianco della collaborazione con ScanSource, Panasonic lancerà Edge, un programma di canale dedicato all’handheld, ideato per offrire ai rivenditori un supporto dedicato in ambito marketing, vendite e tecnico, in cambio del soddisfacimento di criteri di qualificazione.

In combinazione con il programma Independent Software Vendor (ISV) di Panasonic Toughbook, ScanSource rafforzerà, inoltre, il focus sulle soluzioni business per diversi settori.

Obiettivo: offrire un mix ideale tra hardware handheld, applicazioni business e supporto, per qualsiasi azienda, di qualsiasi settore, in tutta Europa.