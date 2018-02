Focus sul trade per il 2018 di RISCO Group

Dopo il lancio del programma Stars, lo specialista in soluzioni di sicurezza integrate e smart home ha pronta AppSell

Con all’attivo già 26 partner Gold e 1 partner Platinum i numeri del canale di RISCO Group a un anno dal lancio del suo programma per il trade sono presto dati. La società specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate e smart home ha, infatti, raddoppiato i partner Gold del programma Stars lanciato a fine 2016 per favorire la crescita, la competenza e la formazione degli installatori.

Da qui la volontà di spendere il 2018 per consolidare la propria rete distributiva sul territorio italiano che, a fine 2017, ha totalizzato ben 34 distributori ufficiali in grado di coprire la totalità del territorio italiano.

Forte di questi risultati, RISCO Group ha scelto di rinnovare il suo programma con significative novità volte a premiare i migliori partner, che hanno la possibilità di crescere diventando partner Gold o Platinum sulla base della soglia di punti raggiunta durante l’anno tramite la scansione dei QR presenti sugli imballi delle soluzioni RISCO selezionate e del numero di certificazioni conseguite.

A sua volta, l’arrivo di AppSell, una nuova app disponibile per Android, permetterà di arricchire la già vasta offerta per i partner. Gratuita per gli iscritti al programma Stars, quest’ultima supporta i partner nelle trattative di vendita in un modo dinamico e coinvolgente anche per gli utenti finali.

AppSell prevede, infatti, la possibilità di mostrare attraverso video che esemplificano la quotidianità i benefici che iRISCO permette per il controllo della proprietà. Facilitata anche l’elaborazione dei preventivi che – personalizzati con il logo del partner – possono essere inviati direttamente via email ai clienti.

Focus anche sulle certificazioni

Infine, anche nel 2018 RISCO conferma il suo impegno sulle certificazioni – tutte disponibili online – un elemento chiave per garantire elevata qualità, competenza e professionalità all’interno del suo intero circuito professionale.

In quest’ottica, tutti i partner elencati sul sito RISCO Group dedicato agli utenti finali hanno conseguito le certificazioni sulle centrali Agility e LightSYS 2, ovvero le più specifiche per le applicazioni nel mercato residenziale, garanzia di professionalità anche per gli utenti finali.