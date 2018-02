Fespa 2018: tutte le novità firmate Ricoh

La società presenterà a Fespa 2018 le più recenti novità tecnologiche che aiutano i fornitori di servizi di stampa ad ampliare la gamma dei servizi offerti

In occasione di Fespa 2018 (Messe Berlin, 15-18 maggio) Ricoh mostrerà alle aziende che operano nel mondo della stampa e della comunicazione in che modo cogliere nuove opportunità nel settore Sign and Display.

Lo stand Ricoh di 224 m² (Padiglione 3.1, stand A50) è suddiviso in cinque aree tecnologiche focalizzate sulle più recenti novità in ambito grande formato, soluzioni flatbed, direct-to-garment, foglio singolo e teste di stampa inkjet.

I visitatori potranno scoprire nuove possibilità in un’area dedicata al software e alle applicazioni in cui troveranno numerosi lavori stampati con le tecnologie Ricoh. Avranno così l’occasione di esplorare nuove opportunità creative per espandere i servizi proposti.

Graham Kennedy, Head of Commercial Ink Jet Business, Commercial and Industrial Printing Group di Ricoh Europe, commenta: “A Fespa presenteremo le innovazioni del nostro portfolio di soluzioni che è in costante espansione ed è in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza: dall’Industrial Decoration con le soluzioni flatbed ai sistemi per la stampa diretta su capi d’abbigliamento, dal grande formato alle teste di stampa inkjet adottate su larga scala. I professionisti Ricoh aiuteranno i visitatori ad identificare nuove opportunità per ampliare il business e ottimizzare i flussi di lavoro”.