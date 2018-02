Certificazione: nuova proposta di Fiore

Fino a 6.000 euro di sconti per chi passa dal vecchio DTX a Versiv

Fiore, distributore specializzato nel cablaggio, nel networking e nell’IP Telephony, ha annunciato che dopo 14 anni il servizio e la calibrazione per la serie DTX si concluderanno a giugno 2018. E’ però possibile permutare il vecchio DTX passando a Versiv, che offre una riduzione di 2/3 dei costi di certificazione e il 10% in più dei guadagni, grazie a un presente da parte di Fluke Networks: fino a 3.000 euro di sconto. Per i titolari di un contratto DTX Gold in corso di validità, inoltre, gli incentivi saranno ancora maggiori perché entro il 31 marzo 2018 è possibile ottenere fino a 6.000 euro di sconto.

Sfrutta le agevolazioni fiscali riservate a chi investe in strumentazione

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi.

Con la circolare n. 23/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le indicazioni necessarie per usufruire del cosiddetto “super ammortamento”. L’agevolazione, già introdotta dalla legge di Stabilità del 2016 è stata estesa anche per gli acquisti effettuati fino al 31 Dicembre 2018 portando la detrazione al 130% per 5 anni.

E’ possibile contattare Fiore per avere una proposta senza impegno, con acquisto tramite noleggio operativo con Grenke da 12 a 60 mesi.