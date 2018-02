Doppia conquista nel segno di SAP per l’italiana ICM.S

La società è stata scelta per LIGHTHOUSE, il programma mondiale dedicato ai partner che affiancheranno il lancio di S4HANA Public Cloud

ICM.S, partner selezionato da SAP per aderire al programma LIGHTHOUSE, ha incluso ai propri servizi a valore aggiunto il Cloud S/4HANA.

Obiettivo: offrire una maggiore flessibilità e rapidità di implementazione, unita a un forte risparmio.

L’aggiunta di S/4HANA Public Cloud al proprio portafoglio permette ora a ICM.S di rispondere alla domanda del mercato di servizi incentrati sul digitale e di accedere, in modo rapido e a costi contenuti, a soluzioni ERP in abbonamento.

Un ERP cloud, dunque, erogato in modalità Software as a Service, è, infatti, un servizio (via internet) che si aggiorna automaticamente, senza dover cambiare versione del software. Non necessita di particolari infrastrutture IT all’interno dell’impresa e garantisce i migliori standard di sicurezza ed esperienza d’uso.

A sua volta, l’ingresso nel programma Lighthouse allinea ICM.S direttamente con la roadmap strategica SAP per le applicazioni basate su cloud offrendo ai clienti di riflesso maggiore efficienza operativa, maggiore efficienza del flusso di attività, migliore gestione del personale e capacità decisionale.

La nuova release di SAP S/4HANA Cloud consente anche di completare la trasformazione digitale in tempi più rapidi e di aumentare l’efficienza dei processi aziendali.