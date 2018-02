10 nuovi modelli nella gamma MFP A3 di Sharp

By

La rinnovata gamma MX A3 sale in tutto a 24 dispositivi sia in bianco e nero che a colori, da 26 a 60 ppm

Dieci nuovi modelli di multifunzione A3 in bianco e nero arricchiscono la gamma MX A3 firmata Sharp, che sale ora a 24 dispositivi in tutto.

La società ha, infatti, annunciato un ampliamento di gamma per garantire ai clienti una gestione flessibile dei flussi di lavoro attraverso nuove funzioni intuitive.

Nuove funzionalità multitasking

Tra quelle più interessanti: l’interfaccia touch screen LCD 10.1’’ personalizzabile e il sensore di movimento che rileva gli utenti in avvicinamento prevista nei modelli Advance.

I dispositivi della serie MX A3, a colori e in bianco e nero, garantiscono la stessa user-experience sia agli amministratori IT che ai singoli utenti.

I modelli della serie Essential in bianco e nero (MX-M3050, MX-M3550, MX-M4050, MX-M5050 e MX-M6050) soddisfano tutte le necessità che emergono quotidianamente in ufficio, con la possibilità di eseguire un upgrade quando richiesto. I modelli Advance (MX-M3070, MX-M3570, MX-M4070, MX-M5070 e MX-M6070) includono funzioni aggiuntive di serie, tra cui Office Direct Print, la connettività wireless e l’accesso diretto al cloud.

La connettività cloud consente anche un facile accesso alle applicazioni più diffuse, tra cui Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online, Box e Google Drive tramite le funzionalità Cloud Connect di Sharp.

La sicurezza al primo posto

Tutti i nuovi dispositivi offrono una soluzione di stampa pull, che memorizza i lavori di stampa in attesa dell’autenticazione. Ciò significa che i documenti vengono stampati solo quando l’utente si trova nelle vicinanze del dispositivo, così da evitare che stampe con informazioni sensibili vengano lasciate incustodite nel vassoio della stampante. Utilizzando la funzione Print Release, gli utenti possono stampare da qualsiasi dispositivo MFP in rete, a seconda delle proprie esigenze.

Infine, le nuove stampanti si adattano a diversi formati di carta (fino a A3W) e grammature (fino a 300 g/m2), inoltre dispongono di una vasta gamma di opzioni di stampa e finitura per creare report e brochure professionali.