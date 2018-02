Nasce il primo Report “MakeToCare”

Lo presenteranno ufficialmente Sanofi Genzyme e Polifactory oggi alle 18, presso la Fondazione Bassetti, a Milano

Sarà presentato questa sera alle ore 18, presso la Fondazione Giannino Bassetti di Milano il primo Report “MakeToCare” frutto di una ricerca svolta da Polifactory in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano e promossa da Sanofi Genzyme, la divisione specialty care di Sanofi, impegnata nella ricerca e sviluppo di terapie per patologie rare, croniche e disabilitanti.

Verso un nuovo ecosistema dell’healthcare

La ricerca ha analizzato gli scenari di trasformazione dell’assistenza e della cura legati alla diffusione delle tecnologie digitali e robotiche, alla personalizzazione della medicina, allo sviluppo di modelli di innovazione bottom-up generati dagli stessi pazienti o caregivers, che diventano veri e propri innovatori. Sono loro i veri protagonisti del cambiamento in atto nel sistema salute: individui singoli o gruppi che, a partire da un’esperienza vissuta e dal bisogno personale o di una persona cara, sviluppano autonomamente soluzioni originali, non rintracciabili all’interno di un’offerta tradizionale pubblica e privata di prodotti e servizi.

La ricerca di Polifactory si inserisce all’interno di un’iniziativa più ampia, avviata da Sanofi Genzyme oltre tre anni fa, che ha dato vita a due edizioni dell’omonimo contest “MAKEtoCARE” in collaborazione con Maker Faire Rome – The European Edition.

Nato per intercettare soluzioni innovative capaci di migliorare la quotidianità di persone e caregiver che convivono con una qualche forma di disabilità, nel 2017 ha premiato due progetti di giovanissimi makers: Optical WheelChair, sedia a rotelle a guida ottica, e Orion, esoscheletro riabilitativo. Per loro la possibilità, grazie al supporto di Aster – Società della Regione Emilia-Romagna per la ricerca e l’innovazione, di effettuare un percorso di incontri e networking in Silicon Valley, a contatto con alcune delle realtà più all’avanguardia in ambito di innovazione anche per la salute, tra laboratori universitari, incubatori, startup.

L’incontro di questa sera, presso la Fondazione Giannino Bassetti, sarà l’occasione per sviluppare una prima riflessione su queste dinamiche di innovazione emergente nel nostro Paese in ambito di healthcare e offrire spunti per nuovi possibili scenari di sviluppo.

Il Report è, infatti, da considerarsi in progress e destinato a evolversi ulteriormente: la collaborazione tra Polifactory, Sanofi Genzyme e Fondazione Politecnico proseguirà, infatti, anche nel 2018, con lo sviluppo di un secondo Report basato su di uno strumento di autocandidatura via Web, che consentirà di costruire una mappatura più capillare e interattiva, per coinvolgere anche i soggetti sino ad ora non intercettati dal primo lavoro di indagine. Tutto questo potrebbe poi portare a un ulteriore passaggio di scala, che possa estendere l’indagine sull’ecosistema MakeToCare oltre la dimensione italiana, verso uno scenario europeo.

All’incontro, moderato da Francesco Samorè di Fondazione Giannino Bassetti, parteciperanno:

Stefano Maffei, Polifactory, Politecnico di Milano

Enrico Piccinini, Sanofi Genzyme

Alessandra Orlandi, Istituto Clinico Humanitas

Ferdinando Auricchio, Università di Pavia

Lucia Scopelliti, Comune di Milano

Matteo Malosio, CNR-ITIA

Francesca Fedeli, Associazione FightTheStroke

Angela Simone, progetto EU SMART-map

