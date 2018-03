Portabilità senza paragoni con i nuovi Lenovo Yoga 730 e 530

Interazione touch, tastiera, mouse, penna e comandi vocali anche a grande distanza, e fino a 11,5 ore di durata della batteria

Sono progettati per la mobile generation i nuovi Yoga 730 – in versione da 13 e 15’’ – e il nuovo Yoga 530 da 14 pollici presentati da Lenovo al Mobile World Congress di Barcellona.

I nuovi convertibili basati su Windows 10 presentano un design moderno, prestazioni da laptop e portabilità da tablet, caratteristiche che hanno fatto di Yoga un brand premium fin dai tempi in cui Lenovo lanciò il formato convertibile.

Equipaggiato con diversi processori inclusi i più recenti Intel Core i7 di ottava generazione, la grafica discreta NVIDIA GeForce GTX 1050 opzionale (su Yoga 730 da 15 pollici) e comode tastiere full-size, i nuovi Yoga sono ideali per creare contenuti in mobilità. Inoltre, al di là dell’uso con tastiera e mouse, oggi è possibile utilizzarli in modalità touch, scrivendo a mano libera o semplicemente parlandoci.

Nelle configurazioni più performanti i nuovi Yoga sono dotati di display touch UHD IPS su Yoga 730 e FHD IPS su Yoga 530, mentre tutti presentano una cornice minima che consente di strisciare, toccare e allargare le finestre per navigare in rete.

Per chi preferisce usare una penna al posto della tastiera, la Lenovo Active Pen 2 presenta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione per scrivere, disegnare e annotare, oltre a scrivere direttamente su carta con Windows.

Per un ulteriore livello di sicurezza e personalizzazione, è possibile effettuare il login dal lettore biometrico delle impronte digitali attraverso Windows Hello.

Interazione vocale con Alexa e Cortana

Per quei momenti in cui si hanno le mani occupate o si è lontano dal laptop, Yoga 730 utilizza l’intelligenza artificiale per attivare l’assistenza intelligente integrata di Alexa o Cortana, entrambe installate di serie e pronte a ricevere comandi vocali.

Nel corso della giornata, Cortana può essere usata su Yoga 730 per fissare appuntamenti, ricevere promemoria, cercare o inviare mail e gestire le proprie to-do list semplicemente usando la voce. Finito di lavorare, Cortana può essere utilizzata per ordinare la cena, fare la spesa, abbassare le luci e mettere un brano musicale.

I microfoni ad ampio raggio consentono ad Alexa e Cortana di sentire e rispondere anche dall’altro capo della stanza.1 Oggi è possibile eseguire a voce innumerevoli operazioni, con sempre più App e competenze disponibili al crescere dell’intelligenza di Alexa e Cortana.

Produttività ovunque

I comandi intuitivi dei nuovi Yoga trovano perfetta corrispondenza nell’output offerto dalle prestazioni e dalla portabilità dei convertibili. Le elevate velocità di calcolo e di resa grafica, accoppiate al display UHD (3840×2160), agli altoparlanti JBL e all’audio immersivo Dolby Atmos2 di Yoga 730 offrono un’esperienza di intrattenimento sempre più coinvolgente. Collegando Yoga 730 a un display 4K attraverso la porta veloce Thunderbolt 3, è possibile accrescere la produttività o condividere le immagini delle vacanze in una presentazione fotografica.

Più leggeri e sottili che mai, con un peso ridotto del 13%, Yoga 730 da 15 pollici fa fermare l’ago della bilancia a soli 1.900 grammi, mentre il 13 pollici ne pesa addirittura 1.200. Con un robusto chassis in alluminio anodizzato disponibile nei colori platino e grigio acciaio, il nuovo Yoga 730 appaga anche l’occhio. Anche Yoga 530, con i suoi 1.600 grammi e display da 14 pollici, e uno spessore di 17,6mm, è più sottile dell’11% rispetto alla versione precedente e ancora più portabile.

Il nuovo Yoga 730 consente la più grande autonomia di sempre, con una durata massima della batteria di 11 ore e mezza per il 13 pollici e di 11 ore per il 15 pollici in FHD.3. Per chi si sposta di riunione in riunione, il caricatore Rapid Charge consente di avere fino a 2 ore di carica in soli 15 minuti senza collegarsi alla rete elettrica. Per chi è sempre in movimento, infine, i nuovi Yoga hanno la sicurezza aggiuntiva di Lenovo Vantage con le sue funzioni di monitoraggio della sicurezza Wi-Fi.

Dalla penna opzionale alle assistenti vocali AI, dal formato più sottile al peso ridotto, fino alle batterie di lunga durata, i nuovi Yoga 730 e 530 offrono elevate prestazioni e portabilità per un utilizzo sempre più naturale e conveniente.