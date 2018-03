5G: Cisco lancia un nuovo portfolio di soluzioni per i Service Provider che vogliono agire subito

Si chiama “5G Now”

E’ studiato appositamente per i Service Provider che vogliono accelerare il loro percorso verso il 5G il nuovo portfolio “5G Now” di Cisco.

Saranno 27 miliardi i dispositivi che viaggeranno sulle reti dei Service Provider entro il 2021 ma già a partire dal 2020 le connessioni 5G cresceranno di oltre il mille per cento, passando da 2,3 milioni nel 2020 a oltre 25 milioni nel 2021.

Cisco offre ai propri clienti un approccio alla rete 5G di tipo cloud-to-client frutto degli investimenti e dell'impegno nello sviluppo di applicazioni e servizi cloud, e che permette loro di integrare soluzioni multi-vendor in un'unica architettura conforme agli standard.

Gli elementi chiave del portfolio Cisco '5G Now' includono:

· Multi-cloud: permette di gestire i carichi di lavoro attraverso un ecosistema di cloud privati, pubblici e ibridi per connettere aziende, utenti finali e Service Provider.

· IP Core: Cisco espande la programmabilità e le capacità della rete con telemetria in tempo reale per favorire l'automazione, integrando il software Cisco IOS XR nella nuova serie di router di accesso Cisco NCS-500, permettendo la gestione di un unico dominio dal data center alla torre cellulare.

· 5G Packet Core and Service Edge: grazie a Cisco Ultra, un’offerta di servizi mobile, virtualizzata e cloud nativa, Cisco fornisce una piattaforma unificata per abilitare servizi su soluzioni radio con e senza licenza e servizi IoT – fino al perimetro della rete.

· Accesso: Cisco offre una soluzione completa che integra cavi, fibra ottica, Wi-Fi e una varietà di soluzioni radio autorizzate, comprese architetture RAN virtualizzate come Open RAN. Il nuovo Cisco SONFlex Studio offre funzionalità drag-and-drop per creare nuove API SON (self-organizing network) per personalizzare la gestione del servizio e la qualità dell'esperienza nella rete di accesso radio.

· Servizi client: qui il cloud incontra il cliente. Cisco offre una serie di servizi client già disponibili, tra cui Managed Cisco Spark per il servizio di collaborazione su dispositivi mobili, servizi virtuali gestiti per SD-WAN aziendali basati su cloud, e la piattaforma Cisco Jasper per l’IoT.

· Sicurezza: Cisco protegge i Service Provider fornendo sicurezza completa, dal cloud, alla rete fino al client, grazie alla nuova 5G Security Architecture che si basa sull’offerta completa di soluzioni Cisco orientate alle minacce, realizzate per abilitare in modo sicuro reti mobili 5G. La nuova offerta include Stealthwatch per il rilevamento delle violazioni e per avere visibilità all'interno di sezioni Evolved Packet Core (EPC) e di rete, Stealthwatch Cloud per la sicurezza di rete gestita in cloud e Cisco Umbrella Security Suite.

· Servizi professionali: Cisco ha un approccio collaborativo e co-sviluppo aperto con i propri clienti per offrire la soluzione più adatta, mettendo a disposizione dei Service Provider personale esperto in grado di supportare i team dei clienti dall'inizio alla fine del progetto.

Oltre 20 fornitori di servizi globali e operatori di telefonia mobile di tutto il mondo stanno portando avanti i loro piani 5G insieme a Cisco.