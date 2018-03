La fiducia premia OKI, che si conferma leader nella stampa A3 a colori

Uno dei fattori vincenti, che spingono sempre più in alto la multinazionale giapponese, è il pluripremiato programma di partnership Shinrai

OKI prosegue la sua corsa in uno scenario di mercato che si conferma positivo per il settore degli MFP. Un trend decisamente incoraggiante, che ha visto il 2017 chiudersi con un tasso di crescita dell’8% della diffusione di dispositivi multifunzione in Europa occidentale.

Il segmento degli apparecchi MFP a colori è quello che sta vivendo la maggiore accelerazione in termini di vendite, con un esaltante +6% rispetto all’anno precedente. OKI, che in questo ambito è uno storico trendsetter a livello globale, si è confermato tra i leader assoluti, soprattutto nella fascia dei dispositivi MFP a colori in formato A3, nella quale ha registrato una crescita del 30%.

Uno dei fattori vincenti, che spingono sempre più in alto la multinazionale giapponese, è certamente il pluripremiato programma di partnership Shinrai. La vendita di prodotti esclusivamente per via indiretta è una caratteristica fondante della strategia dell’azienda e ha concorso, nel tempo, a costruirne i successi. Il canale rappresenta il punto di accesso al mercato di OKI. L’azienda ottiene i propri risultati anche grazie a un rapporto granitico di fiducia e fedeltà (Shinrai, per l’appunto) costruito nel corso degli anni con i propri rivenditori sul territorio. I reseller aderenti allo Shinrai Partner Programme godono della piena attenzione e del sostegno di OKI. In cambio offrono la loro proattività, un’elevata attenzione alle necessità dei clienti e un livello di professionalità inappuntabile.

Nel corso degli anni, OKI ha lanciato un numero estremamente importante di iniziative, offrendo ai propri partner in tutta Europa notevoli strumenti a supporto delle vendite. L’Italia ha sempre rappresentato un mercato particolarmente recettivo, in cui il programma Shinrai ha attecchito in maniera molto efficace.

L’ultima iniziativa – ma solo in ordine di tempo – lanciata da OKI per i suoi rivenditori è la grande campagna “Incredibili a colori, vantaggiose in bianco e nero”. La multinazionale ha abbassato il costo dei toner monocromatici destinati a es sere utilizzati sulle sue stampanti e MFP LED a colori per ufficio. In tal modo OKI permette alle aziende che utilizzano questi dispositivi di stampare in bianco e nero allo stesso costo offerto dalle equivalenti soluzioni monocromatiche. Questo senza rinunciare alla possibilità di avere ogni giorno a disposizione la stampa a colori, con costi convenienti e su un dispositivo avanzato, in grado di offrire risultati con una qualità professionale.

Per dare ancora maggiore incisività alla campagna, OKI vi ha affiancato un’ulteriore promozione, denominata “Massima qualità del colore. Nessun costo per la stampa in bianco e nero”. L’offerta è rivolta agli utenti finali, che prevede la stampa monocromatica gratuita per un anno (calcolata sui tipici volumi di stampa mensili) per tutti coloro che acquistano uno tra i dispositivi a colori Smart di OKI. Gli utenti possono, infatti, richiedere, senza alcun costo, fino a due toner monocromatici per stampare in bianco e nero sui dispostivi selezionati.

OKI invita i suoi partner e tutti coloro che desiderano toccare con mano l’eccellenza dei suoi prodotti e soluzioni a visitare il proprio stand durante il prossimo Print4All, l’evento sulla stampa commerciale e la visual communication che si terrà in Fiera Milano dal 29 maggio al 1° giugno 2018. Nel corso della fiera, OKI mostrerà il suo portfolio di soluzioni e dispositivi dedicati alle quattro grandi aree di business dell’azienda: Light Production con macchine a foglio, TMP (Transfer Media Printing), grande formato ed etichette.