“Tempo di Libri” per Ricoh Italia

La società sarà presente insieme al Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi Andrea Schiavi alla fiera internazionale dell’Editoria, dall’8 al 12 marzo a Fieramilanocity

Ricoh Italia parteciperà in collaborazione con il Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi Andrea Schiavi a “Tempo di Libri”, fiera internazionale dell’Editoria che avrà luogo dall’8 al 12 marzo 2018 presso Fieramilanocity.

Nell’area “Da Gutenberg a Zuckerberg: il digitale a Tempo di Libri” (padiglione 4) il fascino della tipografia e dell’incisione incontra il mondo digitale.

In che modo? Mediante la soluzione di stampa digitale Ricoh Pro C5200s verranno realizzati segnalibri, libretti e piccoli volumi su carta Materica Fedrigoni.

Il compito di personalizzare le copie prodotte spetta all’arte tipografica. “Verrà allestito un laboratorio di tipografia focalizzato sull’innovazione e la creatività – spiega Luigi Lanfossi, vicepresidente del Museo -. Vari artisti incisori e maestri tipografi renderanno uniche le copie utilizzando antichi caratteri tipografici e torchi da stampa che risalgono all’800”.

“Il mondo del libro sta cambiando – commenta Giorgio Bavuso, Direttore Commercial and Industrial Printing di Ricoh Italia -. Il laboratorio di tipografia e le tecnologie digitali Ricoh daranno la possibilità ai professionisti del settore, ma anche a bambini, insegnanti e ragazzi, di conoscere da vicino i cambiamenti in atto nel settore editoriale e, più in generale, nel mondo della stampa, sempre più incentrato sui concetti di personalizzazione e di printing on demand”.