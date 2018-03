Motorola Solutions al servizio dei Ca.S.T.A 2018 e della esercitazione tecnica di ricerca e soccorso in ambiente montano invernale

Motorola Solutions è presente alla Settantesima edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine con i propri apparati di comunicazione che vengono utilizzati anche per l’esercitazione tecnica di ricerca e soccorso in ambiente montano invernale

I Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, evento organizzato dall'Esercito Italiano presso gli impianti Olimpici del Sestriere di Torino, si svolgono dal 5 al 10 marzo 2018 al Sestriere e in Alta Val Susa.

La settantesima edizione dei giochi sarà anche l’occasione per effettuare un’esercitazione tecnica di ricerca e soccorso in ambiente montano invernale coinvolgendo, oltre alle squadre di Soccorso Alpino Militare del Comando Truppe Alpine, anche assetti di ricerca del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), del Servizio “118” della Regione Piemonte e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Protagonista, dal punto di vista tecnologico, Motorola Solutions, che insieme ai propri partner Aikom, Eurocom e Saitel, fornisce tutti gli apparati necessari alle comunicazioni voce sia per i Campionati Sciistici che per l’esercitazione tecnica. Lo scopo dell’esercitazione è quello di verificare le procedure d’intervento e le modalità di coordinamento tra i diversi attori impegnati in attività di soccorso alla popolazione civile a seguito di fenomeni nevosi particolarmente intensi, ovvero in presenza di valanghe. Le capacità delle squadre di Soccorso Alpino Militare sono inoltre messe a disposizione delle Autorità civili, sul territorio nazionale, per fornire il concorso per assistenza, ricerca e soccorso alla popolazione in caso di pubbliche calamità.

Nell’ambito di queste manifestazioni, giovedì 8 marzo al Sestriere avrà luogo il convegno “Sicurezza in Montagna” nel quale sarà relatore anche l’Ing. Lorenzo Spadoni di Motorola Solutions.