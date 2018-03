Più potenza di calcolo a Niagara con Lenovo ThinkSystem

By

Lenovo Data Center Group ha aggiunto 1.500 nodi di calcolo al più potente supercomputer in Canada

Oltre 3 petaflops di potenza di calcolo e 12 petabyte di storage. A tanto ammonta la potenza raggiunta da Niagara, il più potente supercomputer di ricerca del Canada, grazie a Lenovo Data Center Group.

In collaborazione con lo SciNet dell’Università di Toronto, Compute Ontario e Compute Canada, quest’ultima ha, infatti, aggiunto 1.500 nodi di calcolo Lenovo ThinkSystem SD530 ultradense ad alte prestazioni, networking Infiniband ad alta velocità e storage avanzato DSS-G.

Obiettivo: aiutare i ricercatori canadesi a ottenere risultati significativi nei campi dell’intelligenza artificiale, dell’astrofisica, dello studio dei cambiamenti climatici, della ricerca oceanica e di altre discipline che utilizzano i Big Data.

Niagara è il singolo cluster di calcolo più veloce del Canada e, partendo da questa base, ciascuno dei nodi Lenovo ThinkSystem SD530 ad alte prestazioni è equipaggiato con due processori Intel Scalable Systems con 20 core di calcolo per processore, raggiungendo un incredibile totale di 60.000 core. Con l’aggiunta dei nodi Lenovo ThinkSystem SD530, Niagara fornirà più di tre petaflops di potenza di calcolo per eseguire elaborazioni simultanee di Big Data, simulazioni e modellazioni.

Non ultimo, il nuovo sistema è supportato da più di 12 petabyte di storage Lenovo DSS-G ad alte prestazioni per gestire l’imponente quantità di dati inseriti nel sistema dai più brillanti ricercatori del Canada. Con la stratificazione dello storage per assicurare prestazioni e categorizzazione ottimali, questo sistema utilizza il file system IBM SpectrumScale. I nodi Lenovo ThinkSystem assicurano l’efficienza di calcolo, utilizzando lo storage intermedio a elevata ampiezza di banda che risiede fra i drive e i processori.

Tutto questo permette al supercomputer basato su tecnologia Lenovo di fornire un’infrastruttura exascale-ready con una scalabilità praticamente illimitata. Il sistema è stato messo in opera come soluzione completa end-to-end e progettata in modo da ottenere elevata efficienza energetica e bassi costi operativi.