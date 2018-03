Nuove risorse per il canale di Ivanti

L’Ivanti Partner Program è stato potenziato con ulteriori risorse a supporto di ESP, società di consulenza e ora anche di MSP

Ivanti ha rilasciato un nuovo programma di canale per estende le iniziative, gli incentivi e le risorse ai provider di servizi gestiti e agli Expert Consultancy Partner, oltre che agli Expert Solution Provider.

Per riuscirci al meglio, l’azienda ha annunciato ulteriori risorse a supporto alle attività tecniche, commerciali e di marketing rivolte a partner in diversi ambiti.

Nello specifico, il nuovo concetto di Technical Rewards consentirà ai partner di qualificarsi per riconoscimenti incrementali in seguito alla chiusura di proposte commerciali, sulla base del valore che apportano durante il ciclo di vendita. Con questo intento, Ivanti fornirà ai partner le capacità tecnico-commerciali necessarie per trasmettere ai clienti il valore delle sue soluzioni tramite dimostrazioni di prodotto e Proof of Concept.

Basato su un modello di vendita indiretta a due livelli, che tiene conto delle aziende di distribuzione a valore, il programma di canale di Ivanti in EMEA sta registrando una rapida crescita nella sua community di partner.

Da qui la volontà di muovere il primo passo verso una maggiore collaborazione con i distributori per trarre il massimo dalla posizione che occupa Ivanti nel mercato. Nelle mani di realtà come Computer Gross e Ready Informatica, Ivanti ha, infatti, messo soluzioni per la gestione unificata degli endpoint (UEM), la sicurezza, la gestione dei servizi e la gestione dei servizi cloud (CSM) progettate per rispondere alle nuove sfide che devono affrontare i reparti IT.

Il dettaglio dei plus del nuovo Partner Program

L’iniziativa Ivanti Partner Program offre nuove risorse ai partner ESP con 4 diversi livelli: Basic, Silver, Gold e Platinum. Tali risorse comprendono:

· Portale personalizzato riservato ai partner, per accedere facilmente a risorse esclusive

· Registrazione delle proposte di vendita per i partner ESP, per massimizzarne la redditività

· Comunicazioni riservate ai partner, con newsletter, HotSync e webinar aziendali

· Formazione tecnica e commerciale e programmi di certificazione

· Strumenti e risorse di supporto alle vendite, quali guide “playbook” alla vendita, schede “battlecard” e scenari di esempio

· Risorse per marketing e social selling, con accesso alla piattaforma social media dedicata ai partner Ivanti e kit per campagne

· Accesso esclusivo a Ivanti Interchange, l’evento Ivanti per clienti e partner che si terrà a Madrid dall’11 al 14 giugno. In occasione di questo evento si terrà anche il Partner Leadership Summit e il Certified Partner Technical Salesperson Boot Camp, con sessioni di formazione intensiva per tecnico commerciale certificato.