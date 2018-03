Customer experience nel retail: novità firmata Microsoft

Con la collaborazione di Capgemini e Adobe è nata una nuova soluzione che permette ai retailer di ottimizzare il customer journey degli utenti, creando nuove opportunità di business

Dalla collaborazione tra Microsoft e Capgemini Italia nasce una nuova piattaforma basata su Dynamics 365 Customer Engagement e Adobe Campaign studiata per consentire ai retailer di gestire tutta la catena del valore del customer journey, dalla definizione della campagna marketing fino all’analisi del sentiment online degli acquirenti.

La soluzione, sviluppata anche con il contributo di Adobe, consente di svolgere da un’unica piattaforma tutte le operazioni necessarie per gestire, monitorare e analizzare l’esperienza d’acquisto dei clienti, nell’ambito di un approccio omnichannel e mira a creare un’esperienza d’acquisto più fluida, che garantisca maggior engagement della clientela nell’arco di tutto il customer journey

Attraverso la piattaforma, che integra Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement con Adobe Campaign, è possibile definire la campagna marketing e il target, sfruttando le informazioni che riguardano i clienti e selezionando i corretti strumenti e canali attraverso i quali coinvolgerli. La soluzione permette di coordinare il flusso di informazione tra cliente e retail advisor, fornendo informazioni in modalità multi device e gestendo le diverse modalità d’acquisto – online o in negozio. Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Operation (c-POS) inoltre le operazioni di cassa vengono fortemente snellite, facilitando il processo al consumatore. La piattaforma finalizza anche le fasi conclusive dell’esperienza d’acquisto, gestendo la consegna del prodotto, che può essere inviato a casa o ritirato presso il punto vendita. Oltre a queste operazioni, permette anche l’analisi del sentiment post vendita, andando a monitorare online il feedback dei clienti, in modo da raccogliere importanti insights in grado di rendere più efficace il processo d’acquisto.

Tra i vantaggi della nuova proposta anche un time to market più rapido, un targeting più preciso della clientela e una customer experience unica attraverso i diversi touch point a disposizione del retailer: e-commerce, email, chatbot, sito o negozio fisico.

“Il Retail rappresenta un settore strategico per la competitività del Paese e siamo orgogliosi di far squadra con due partner che vantano grande expertise in questo ambito, quali Capgemini e Adobe, per proporre una soluzione integrata a supporto delle aziende del mondo della distribuzione e della moda – commenta Massimiliano Ortalli, direttore della Divisione Team Vendita Specializzata di Microsoft Italia -. Secondo la recente ricerca Microsoft-Retail Institute, i retailer italiani mostrano un atteggiamento positivo verso la Trasformazione Digitale: l’82% ha già in corso progetti di Digital Transformation e siamo certi che la nuova piattaforma potrà accelerare questo percorso d’innovazione. Nell’attuale scenario competitivo è fondamentale non solo ottimizzare i processi, ma anche ripensare a 360° l’esperienza del consumatore fondendo fisico e digitale. Anche grazie alle funzionalità intelligenti di CRM della piattaforma cloud Dynamics 365 Customer Engagement, sarà sempre più possibile consolidare la relazione con i clienti, inaugurando forme di interazione più personalizzate e migliorando la shopping experience”.