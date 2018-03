Sony e Cisco unite nella Produzione IP Live

La collaborazione mira a fornire soluzioni di Produzione IP Live per i mercati broadcast, media e entertainment

È una collaborazione su scala globale per la realizzazione di tecnologie di rete IP per applicazioni di produzione live 4K/HD nei settori broadcast, media ed entertainment quella annunciata da Sony Imaging Products and Solutions e Cisco.

L’una nota per i sistemi di produzione live e system camera 4K/HD e alla guida di una IP Live Alliance oggi sostenuta da oltre 70 nel mondo, l’altra specializzata nella fornitura di reti IP flessibili e affidabili, offriranno insieme una gamma ancora più ampia di sistemi IP flessibili, collaudati e affidabili.

Come riferito in una nota ufficiale da Masakazu Murata, General Manager, Media Segment Business Division di Sony: “Cisco è famosa per l’ottima tecnologia, per le forti vendite a livello globale e per la propria forza di marketing. Collaborare con loro ci aiuterà a espandere le nostre soluzioni di produzione IP Live 4K/HD, unendo le nostre avanzate apparecchiature broadcast alle loro tecnologie di rete IP all'avanguardia per soddisfare i nostri clienti”.

A sua volta, per Yousuf Khan, Vice President of Technical Marketing, INSBU, Cisco: “Questo annuncio dimostra come il nostro rapporto di collaborazione di vecchia data con Sony sia in crescita e continui a rappresentare un valore aggiunto per i nostri clienti. La nostra collaborazione per i sistemi live 4K/HD combina il meglio di entrambe le piattaforme tecnologiche e ci consente di soddisfare le attuali esigenze dei nostri clienti per migliorare la propria produzione broadcast”.