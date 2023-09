A IBC le nuove soluzioni di imaging di Canon

Canon annuncia che presenterà la sua offerta di soluzioni all’International Broadcasting Convention (IBC) 2023, il principale forum internazionale dedicato alla creazione, gestione e distribuzione di contenuti. L’evento si svolgerà presso il centro congressi RAI di Amsterdam (stand C45, sala 11), nei Paesi Bassi, dal 15 al 18 settembre.

Il settore dell’imaging è in continua evoluzione, con un crescente bisogno di praticità senza compromettere la qualità. L’impegno di Canon per l’innovazione e il miglioramento delle esperienze creative si riflette nei prodotti del brand, mostrando la potenza del suo ecosistema di imaging per la produzione live insieme a soluzioni per le produzioni virtuali e remote, a tutti i livelli. Dalle videocamere cinematografiche a quelle professionali, passando per un’ampia gamma di telecamere PTZ, fotocamere compatte per il vlogging e soluzioni per la creazione di contenuti VR, l’intero portfolio Canon potrà essere esplorato e sperimentato a IBC.

Silvia Volpe, ITCG Product Business Developer di Canon Italia ha dichiarato: “Questo è un anno emozionante per noi, con nuovi lanci di prodotto che non solo rivoluzionano il settore dell’imaging ma rispondono anche alle esigenze di aziende e consumatori. Non vediamo l’ora di parlare presso il nostro stand dei temi del momento, come la produzione remota e XR, e speriamo di sorprendere e deliziare i visitatori con le nostre novità.”

Sulla scia del successo riscosso lo scorso anno, lo stand Canon a IBC 2023 sarà suddiviso in più zone, dove saranno esposti gli ultimi modelli e i prodotti esistenti del brand.

Studio di trasmissione multicamera

Dedicata agli esperti di broadcast e agli appassionati di videomaking, quest’area dello stand a IBC mostrerà come il protocollo Canon XC può consentire perfetti flussi di lavoro multicamera IP di elevata qualità per diversi livelli di broadcasting, utilizzando l’ecosistema di imaging Canon. Un’area dedicata sarà trasformata in uno studio di trasmissione che dimostrerà come sia possibile unire i prodotti Canon utilizzando il protocollo XC e accessori di terze parti per realizzare immagini cinematografiche in un ambiente di produzione live. Il filmmaker e Canon Ambassador Sébastien Devaud sarà a disposizione per parlare dell’intero allestimento. I prodotti presentati includeranno, CR-N700, EOS C300 Mark III, CN8x15, XF605, EOS C70, CN-E18-80mm e altri modelli.

La seconda area simulerà un ambiente di medio livello per mostrare come le videocamere Canon consentono a piccoli studi, studi aziendali e luoghi di culto di realizzare immagini con una perfetta corrispondenza colore, in linea con lo standard qualitativo del settore broadcast, rispettando i limiti di budget. Nello studio a IBC 2023 saranno esposti prodotti come CR-N500, CR-N300, XF605 e EOS C70, tutti collegati tramite il protocollo Canon XC.

La terza area è destinata ai creatori di contenuti e agli studi esordienti che utilizzano una configurazione multicamera e mostrerà una gamma di prodotti Canon che offrono un’eccellente qualità immagine a un ottimo prezzo. I prodotti in mostra includono XA65, EOS R8 e PowerShot V10.

Studio di produzione virtuale Canon a IBC

Nello studio di produzione virtuale a IBC 2023 troveremo gli obiettivi Canon Flex Zoom che rappresentano la scelta ideale per le riprese con sfondi virtuali offrendo un’impareggiabile comunicazione dati, una profondità di campo incredibilmente ridotta grazie alla veloce apertura, per una qualità immagine eccezionale e la minima distorsione. La zona ospiterà una sola videocamera C500 Mark II su un treppiedi montato su carrello per mostrare come gli obiettivi possono comunicare con il software XR, consentendo il rendering dello sfondo in linea con le impostazioni dell’obiettivo. Nell’area saranno presenti diversi sfondi virtuali e un esempio di fotogrammetria.

Soluzioni PTZ 4K

La zona dedicata alle soluzioni PTZ 4K di Canon a IBC 2023 include un lungo elenco di prodotti che mostreranno l’eccezionale qualità immagine e operatività dell’intera gamma Canon di soluzioni PTZ da intero e da esterno e relative applicazioni. I visitatori potranno ammirare le telecamere CR-X500, CR-X300, CR-N700, CR-N500, CR-N300, i controller e le app Canon Auto Loop e Auto Tracking.

Zona Realtà virtuale a IBC

Questa zona esporrà una serie di soluzioni VR ed è dedicata a prodotti, flussi di lavoro e innovazioni che consentono l’acquisizione di contenuti in realtà virtuale a 180° e 360°. I prodotti esposti includono EOS R5 C, EOS R6 Mark II e l’obiettivo RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye. I visitatori di IBC avranno l’opportunità di immergersi in contenuti VR suggestivi come The Birmingham Royal Ballet e altre straordinarie rappresentazioni virtuali.

Ottiche Canon a IBC

L’area Ottiche Canon sarà suddivisa in due sezioni: obiettivi broadcast e tecnologia ottica. A IBC saranno esposti i principali obiettivi broadcast che hanno reso celebre Canon, quali UHD DIGISUPER 122 AF, CN20x50, CN8x15 e CJ20ex5B. La mostra dedicata all’eredità ottica Canon offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire le innovazioni e la storia degli obiettivi Canon.

Innovazioni dell’imaging

A IBC 2023 Canon esporrà le innovazioni introdotte nel campo dell’imaging in condizioni di scarsa illuminazione, tra le quali la telecamera MS-500 ad altissima sensibilità dotata di sensore SPAD. I clienti potranno entrare nella stanza in penombra per scoprire come la tecnologia di imaging in condizioni di scarsa illuminazione consente di vedere l’invisibile.

Monitor di riferimento 4K

Questa zona dello stand Canon a IBC 2023 esporrà gli strumenti di monitoraggio e riproduzione delle immagini ad alta risoluzione della gamma di display professionali Canon, ideali per il monitoraggio live e post-produzione. In questa sezione, i visitatori potranno esplorare prodotti come DP-V1830, DP-V2730 e DP-V3120.

“Touch and Try”

Infine, la zona “Touch and Try” offrirà una rappresentazione “dalla A alla Z” delle videocamere e degli obiettivi Canon, consentendo inoltre ai visitatori di “toccare i prodotti con mano”. La zona sarà ulteriormente suddivisa in sotto-zone per operatori cinematografici, videomaker, utenti ibridi e vlogger, dove saranno esposti i modelli C500 Mark II, C300 Mark II, EOS C70, EOS R3, EOS R5 C, PowerShot V10, S35 Flex Zoom e l’ampio portfolio di obiettivi.