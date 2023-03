CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano organizza per il 2023 un nuovo ciclo di incontri formativi per avere sempre Data Center protetti da fulmini e sovratensioni.

I Data Center, infatti, sono alla base della digitalizzazione, un ambito in forte crescita ed evoluzione, sia privato, sia appartenente a un provider pubblico. Forniscono servizi di hosting, collocation o cloud computing e sono, oggi, il cuore pulsante senza il quale moltissime attività cesserebbero di funzionare: dal loro corretto funzionamento dipendono infatti processi, comunicazioni e servizi che spesso sono critici e a volte vitali.

Il fulmine può avere effetti dannosi per edifici, persone e molto più spesso apparecchiature elettriche ed elettroniche e in special modo in applicazioni critiche come i Data Center: è quindi necessario prevedere un sistema di protezione da fulmini e sovratensioni che permetta di prevenire danni costosi, garantendo la continuità di servizio di tutti gli impianti.

Data Center protetti da fulmini e sovratensioni: ecco come

In materia, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano organizza per il 2023 un nuovo ciclo di incontri formativi dal titolo “Continuità assoluta nei moderni Data Center e sistemi di protezione da fulmini e sovratensioni”.

I prossimi incontri – realizzati con il supporto di Dehn, azienda leader nel campo della protezione contro fulmini, sovratensione e sicurezza nel lavoro, e Socomec, gruppo leader in Europa e nel mondo della distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione, si terranno secondo il seguente calendario:

Padova (21 marzo 2023) – iscrizioni aperte

(21 marzo 2023) – iscrizioni aperte Roma (18 aprile 2023);

(18 aprile 2023); Milano (13 giugno 2023).

I Seminari – che avranno luogo dalle ore 14.15 alle 18.00 – offriranno una panoramica generale sulle normative vigenti, con un focus sulla Norma CEI EN 62305-2, che fornisce tutti gli elementi che per effettuare la valutazione del rischio fulminazione. Saranno inoltre illustrati i criteri di progettazione per la corretta scelta e il dimensionamento delle misure di protezione, dall’impianto LPS esterno al sistema coordinato di SPD. Infine, verranno indicate le architetture e tipologie di UPS più vantaggiose per garantire la massima continuità di esercizio.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito myeventi.ceinorme.it un mese prima di ogni incontro ed entro il giorno prima dell’evento. I Seminari rilasciano 3 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri e Periti Industriali.