Didacta 2023 a Catania: appuntamento con Epson

Epson partecipa a Didacta 2023 a Catania.

A Misterbianco-Catania, dal 12 al 14 ottobre 2023, Epson propone al mondo della scuola soluzioni nuove e innovative per rendere più efficace il processo di insegnamento e apprendimento.

Si tratta di soluzioni concrete non solo per potenziare il rapporto studente/docente. Ma anche per supportare esigenze organizzative e aministrative della scuola, dalla didattica alla conservazione e archiviazione dei documenti. Nello stand Epson a Didacta 2023 a Catania si può sperimentare l’Immersive Teaching System. Quest’ultimo ha l’obiettivo di facilitare e coinvolgere l’apprendimento alla soluzione di scansione Scan2Go per agevolare il lavoro delle segreterie. Per non parlare degli Smartglass Moverio, utili a creare esperienze immersive in realtà aumentata.

Didacta 2023 a Catania: opportunità d’integrazione incredibili

Insegnanti, studenti, materiali e tecnologia. Solo se sono integrati e lavorano in maniera complementare, l’insegnamento e l’apprendimento sono efficaci.

“Partecipare a Didacta Catania 2023 – afferma Carla Conca, Senior Business Manager Videoprojector di Epson Italia – ci consente di presentare le nostre soluzioni a supporto dell’apprendimento e della formazione. Ma anche di cogliere nuovi stimoli dagli operatori della scuola per poi “trasformarli” in tecnologie sempre più efficienti. Ossia capaci di tenere il passo con il mondo che cambia“.

Le innovazioni digitali che Epson presenta a Didacta sono state sviluppate con l’obiettivo di rendere più efficiente il percorso di apprendimento per gli studenti. Il tutto grazie all’impiego di linguaggi visivi ai quali le nuove generazioni sono più abituate.

“Per massimizzare l’impatto positivo della tecnologia nell’istruzione – prosegue Carla Conca – è indispensabile potenziare le interazioni tra educatori e studenti intorno ai materiali didattici. Più la tecnologia viene usata per promuovere interazioni efficaci tra studenti, educatori e materiali didattici, più ha successo“.

In scena a Didacta 2023 a Catania: prodotti e soluzioni nel dettaglio

Non solo tecnologia digitale fatta di schermi e immagini nelle aule. Ma anche strumenti come gli scanner, che migliorano il lavoro delle segreterie.

Una sempre più interessante frontiera dell’insegnamento è l’Immersive Teaching System. Come accennato, si tratta di un’aula immersiva e interattiva realizzata da Epson – in collaborazione con Zebra e Screenline – che permette agli studenti di “immergersi” letteralmente nelle materie studiate e interagire con le informazioni. Il tutto beneficiando di una nuova modalità di apprendimento, complementare al metodo tradizionale. Dal punto di vista tecnico, l’Immersive Teaching System include tre videoproiettori e una struttura composta da altrettanti schermi da 100 pollici. La struttura nel suo insieme consente di svolgere attività didattiche su un unico schermo interattivo con base di oltre 6 metri. Il tutto con costi contenuti e facilità di installazione.

Restando in ambito videoproiezione, partecipa a Didacta anche il videoproiettore EB-810E, il primo con tecnologia 4K Enhancement. Grazie all’ottica super ultracorta di cui è dotato, può essere posizionato a ridosso della parete e proiettare immagini luminose fino a 160 pollici, favorendo la collaborazione. Non necessita di installazione fissa e può essere inoltre collocato su un piano, a parete oppure a soffitto, sia in orizzontale sia in verticale.

Un’altra innovativa opportunità è rappresentata dagli smartglass Moverio, che consentono di vivere esperienze coinvolgenti in realtà aumentata. Abbinati al software aggiornabile Mozaik3D App, permettono di visualizzare scene educative interattive, correlate a un innumerevole numero di materie. Le scene 3D sono disponibili in diverse lingue, offrendo anche un’eccellente opportunità per imparare e praticare lingue straniere. Mozaik è anche utilizzato nell’ambito di Immersive Teaching System favorendo l’apprendimento di alcune materie, quali storia e scienze, tramite l’immersività. Qui i ragazzi sperimentano la sensazione di sentirsi “dentro” i luoghi della storia antica e nei regni animale e vegetale. Una modalità nuova di fruizione dei contenuti che si affianca al percorso didattico tradizionale.

Infine, ma altrettanto importante, a Didacta 2023 a Catania è in mostra anche la soluzione Scan2Go che supporta le segreterie nel lavoro di archiviazione e conservazione degli elaborati scolastici.

“A Didacta Catania – afferma Cristiano Vignati, Sales Manager Scanner di Epson Italia – presentiamo la soluzione per l’archiviazione delle verifiche scolastiche basata sulla piattaforma di Google Workspace. Scan2Go è perfettamente compatibile con la richiesta per l’accesso ai fondi del PNRR da parte degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. Nello specifico, può rientrare nel Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Next Generation Classrooms, tra le dotazioni: NELLA SCUOLA – Organizzazione di un proprio catalogo di risorse digitali di base, software e contenuti disciplinari o interdisciplinari, disponibili anche sul cloud“.