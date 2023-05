Direct-to-Garment e Direct-to-Film Ricoh a FESPA

A FESPA Ricoh presenterà per la prima volta in Europa nuove tecnologie, tra cui una soluzione Direct-to-Garment (DTG) che sarà prossimamente disponibile per rispondere alle esigenze degli stampatori di tessuti per abbigliamento sportivo che vogliono espandersi nella produzione di capi in poliestere di elevata qualità e impatto visivo.

In occasione della fiera che si svolgerà a Monaco di Baviera dal 23 al 26 maggio, Ricoh intende aiutare i creativi che operano nel settore tessile a cogliere interessanti opportunità grazie a tecnologie innovative.

Alla più importante fiera europea per la stampa serigrafica, digitale, tessile e grande formato Ricoh, infatti, presenterà proprio una nuova stampante digitale per tessuti, progettata per ottenere colori vivaci e grafiche d’impatto nella stampa Direct-to-Garment e Direct-to-Film (DTF). FESPA sarà, inoltre, l’opportunità per toccare con mano anche un nuovo sistema DTF roll-to-roll.

Direct-to-Garment e Direct-to-Film per una produzione tessile digitale end-to-end responsabile e al passo coi tempi

Le potenzialità di queste tecnologie saranno sotto i riflettori anche grazie alla partnership di Ricoh con Fruit of the Loom e Russell Athletic. I visitatori dello stand Ricoh (Padiglione B1, Stand C81) potranno progettare in tempo reale la grafica della propria maglietta e assistere alla sua realizzazione.

A dimostrare come le immagini creative possono prendere vita grazie alle tecnologie Ricoh sarà la famosa artista di Manga Shinnosuke Uchida. Specializzata in live painting, Shinnosuke ha lavorato per importanti aziende e organizzazioni internazionali. Durante la fiera i visitatori potranno osservarla mentre lavora dal vivo e conoscere la sua personale interpretazione dello spirito del Giappone. Alcuni dei suoi disegni Manga saranno disponibili su magliette stampate allo stand Ricoh.

Tutte le soluzioni presentate integrano teste di stampa Ricoh. Una parete espositiva metterà in evidenza la flessibilità produttiva delle tecnologie Ricoh e il loro ruolo chiave nel mercato della stampa tessile.

Eef de Ridder, Vice President, Graphic Communications Group, Ricoh Europe, commenta: “Le opportunità nel settore della stampa su abbigliamento stanno crescendo molto rapidamente. Le innovazioni in ambito Direct-to-Garment e Direct-to-Film offrono elevate capacità produttive che rispondono alle pressioni del mercato e rivolgono una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Semplici da utilizzare, le soluzioni sono ideali per la gestione di basse tirature. I nostri sistemi e le nostre soluzioni presenti a FESPA sono stati sviluppati per supportare le attività di questo mercato così esigente. La nostra collaborazione con Fruit of the Loom dimostra che è possibile realizzare una produzione tessile digitale end-to-end responsabile e al passo coi tempi”.