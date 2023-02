Fiber Telecom incontra le Telco in vigna

Dopo il successo della scorsa edizione, il Fiber Telecom Wholesale Winery Tour, riparte il prossimo 8 marzo dalla Puglia, nella spettacolare cornice del Amastuola Wine Resort. Il nuovo format, nato nel 2022, ha creato un’occasione informale in cui operatori, aziende del settore, professionisti ed esperti hanno condiviso informazioni, conoscenze, esperienze, buone pratiche, viaggiando attraverso l’Italia, ospitati in prestigiose cantine.

Parliamo di Feudi di San Gregorio, in Campania (22 marzo), di Merumalia nel Lazio (5 aprile), di Castello Nipozzano Frescobaldi in terra Toscana (19 aprile), di Cantina Fasol Menin in Veneto (3 maggio) e della lombarda Azienda Agricola Monzio Compagnoni (24 maggio).

Un modo per favorire e far crescere un ecosistema di relazione e offrire agli operatori soluzioni, idee e nuovi modelli di business, al di là degli aspetti tecnici.

Fiber Telecom, azienda specializzata nell’offerta di servizi di connettività, ha scelto di sostenere anche per il 2023 questo evento diventando unico Main Sponsor.

Come sottolineato da Marco Leone (nella foto qui accanto) Chief executive officer di Fiber Telecom: «Ascolto, vicinanza agli operatori nei loro territori, condivisione: sono questi i valori che ci hanno spinto a rinnovare questa partnership».

Sei, come già detto, le tappe previste in altrettante prestigiose cantine che toccheranno, dopo la Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Veneto e Lombardia.

Il primo appuntamento sarà presso la masseria Amastuola Wine Resort, una struttura del 1400 circondata da un immenso vigneto-giardino, progettato dal celebre paesaggista spagnolo Fernando Caruncho, e da ulivi secolari. Definito dal National Geographic il “vigneto più bello del mondo”, si estende per oltre 100 ettari fra le colline di Crispiano, in provincia di Taranto.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito ufficiale dell’evento in programma.