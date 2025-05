Getac Innovation Day 2025: il potenziale innovativo dell’AI nel rugged

Si scaldano i motori per il Getac Innovation Day 2025 (Getac), l’evento esclusivo di Getac Technology Corporation, di tra i principali produttori di tecnologia rugged e mobile video solutions, che si terrà il prossimo 22 maggio a Taipei. In concomitanza con il Computex Taipei, Getac invita i partner globali del settore ICT e della supply chain a scoprire il potenziale innovativo dell’intelligenza artificiale in una vasta gamma di settori e applicazioni rugged.

Il Getac Innovation Day sarà articolato in quattro aree espositive dedicate: gamma di PC AI Getac, soluzioni AI applicate per le utility, Soluzioni AI per il manufacturing e soluzioni AI per la pubblica sicurezza. Ogni area mostrerà come le soluzioni rugged basate sull’intelligenza artificiale possono contribuire a ridurre i costi, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare i processi decisionali, aprendo nuove opportunità per i settori che operano in ambienti difficili.

Al Getac Innovation Day la presentazione del notebook Getac B360 Plus: il primo PC Copilot+ fully rugged al mondo

Uno dei momenti clou del Getac Innovation Day sarà la presentazione del primo PC Copilot+ di Getac: il notebook fully rugged B360 Plus di Getac. Dotato della più recente tecnologia AI di Windows, questo nuovo potente dispositivo – che dovrebbe essere disponibile nel terzo trimestre del 2025 – amplierà la gamma dei notebook B360 and B360 Pro di Getac, progettata per i professionisti che operano nei settori come difesa, utility, pubblica sicurezza e manifatturiero. Dotato di Neural Processing Unit (NPU) in grado di eseguire fino a 48 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), B360 Plus offre prestazioni AI eccezionali, permettendo agli utenti di affrontare con successo ambienti di lavoro estremi e situazioni di forte pressione.

Al Getac Innovation Day, nell’area espositiva dedicata alla gamma di PC AI, saranno presentati anche il notebook rugged S510 e il tablet fully rugged Android ZX80 di Getac, entrambi caratterizzati da potenti capacità di elaborazione AI-ready, unite a un design leggero e sostenibile. Con il lancio del B360 Plus e l’ampliamento dell’offerta di soluzioni AI, Getac risponde alle esigenze specifiche dei clienti a livello globale, aiutandoli a superare le sfide e a raggiungere i propri obiettivi operativi.

Ogni area espositiva del Getac Innovation Day dedicata alle soluzioni AI presenterà casi d’uso concreti, evidenziando come l’AI possa supportare le aziende dei settori utility, pubblica sicurezza e manifatturiero nel perseguire i propri obiettivi di trasformazione digitale, anche in ambienti ad alto rischio e altamente impegnativi.

Soluzioni AI per il settore Utility: ottimizzare l’assistenza sul campo e la sicurezza operativa

I dispositivi rugged predisposti per l’Intelligenza Artificiale, dotati di tecnologie di riconoscimento delle immagini consentono ai professionisti di eseguire ispezioni in tempo reale, rilevare anomalie e prevedere guasti potenziali alle apparecchiature sul campo, contribuendo a prevenire tempi di inattività non programmati e migliorando stabilità del servizio.

Nel corso del Getac Innovation Day, l’azienda presenterà Getac Assist. la sua soluzione fully rugged per l’assistenza da remoto da parte di esperti. Questa soluzione innovativa consente ai tecnici sul campo di collaborare in tempo reale con esperti da qualsiasi parte del mondo tramite video, condividere schermate e segnalare anomalie, contribuendo così a risolvere rapidamente ed efficacemente interventi di manutenzione o ispezione.

Soluzioni AI per il manifatturiero: più sicurezza e conformità nel settore industriale

Grazie alla combinazione di tecnologie di Edge Computing e soluzioni di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle immagini, le aziende manifatturiere possono monitorare in tempo reale l’ambiente di fabbrica da remoto. In questo modo è possibile individuare tempestivamente criticità legate alla sicurezza dei lavoratori, violazioni della conformità e potenziali problemi di manutenzione, contribuendo così a ridurre i costi operativi e i rischi.

Soluzioni AI per la Pubblica Sicurezza: maggiore efficienza per le forze dell’ordine sul campo

Le organizzazioni di pubblica sicurezza possono utilizzare i dispositivi AI-ready di Getac, bodycam, applicazioni GIS per la geolocalizzazione, l’analisi AI e molto altro ancora, per migliorare la rapidità di intervento e supportare il processo decisionale anche sotto pressione, contribuendo a prevenire l’escalation degli incidenti.

Al Getac Innovation Day, nell’area espositiva dedicata alle soluzioni AI per la Pubblica Sicurezza, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni live di Getac Voice, una soluzione che migliora efficienza operativa e sicurezza attraverso funzionalità voice-to-text e comandi vocali, basate su Edge AI.

Corporate Value Proposition: l’innovazione AI favorisce la futura competitività dei nostri clienti

“Lo sviluppo dell’AI richiede una stretta collaborazione tra diversi settori industriali. Combinando la nostra potente tecnologia rugged con le risorse strategiche dei clienti, noi e i nostri partner possiamo creare insieme soluzioni innovative capaci di rispondere alle esigenze dell’industria di oggi. In futuro, ci focalizzeremo nello sviluppo di un ecosistema Edge AI, continuando a investire in software e applicazioni data-driven per incrementare il livello di intelligenza e la competitività futura del settore e creare valore sempre più efficiente ed affidabile”, dichiara James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation.

Getac Innovation Day è un evento esclusivo su invito

Per scoprire di più sulle soluzioni AI di Getac, le aziende e i partner interessati sono invitati a registrarsi tramite questo link.