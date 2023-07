IT&OFFICE by Canon riparte

Dopo il successo dell’anno scorso, è ripartito il tour IT&OFFICE, un importante evento a tappe organizzato da Canon e dedicato al proprio ecosistema di Partner, il cui obiettivo è esplorare le nuove opportunità di business offerte da Easy Experience (E2X), l’offerta Canon Italia in ambito workspace in risposta al nuovo contesto lavorativo, oggi più che mai dinamico e fluido.

Per ogni tappa di IT&OFFICE, Canon organizza una giornata di incontro e confronto con i propri Partner del canale indiretto, da sempre figure chiave nel portare sul mercato la proposizione a valore del brand nipponico, e offre sessioni formative, test, touch & try e workshop dinamici e interattivi focalizzati in particolare su tre tematiche:

• Produttività

• Sicurezza

• Sostenibilità

IT&OFFICE è Un tour inedito in particolare per la varietà di prodotti presentati nel corso delle giornate di incontro: dalle soluzioni di stampa per l’ufficio domestico e per i piccoli uffici rappresentate dalle gamme Maxify e i-Sensys X, fino agli scanner imageFORMULA e alle stampanti per gli uffici mediograndi come imageRUNNER e imageRUNNER Advance, o ancora, le soluzioni dedicate alla stampa di progettazione e CAD con la gamma imagePROGRAF.

“Con questo nuovo tour IT&OFFICE vogliamo confermare la storica collaborazione con il nostro consolidato network di Partner, rafforzando ulteriormente il rapporto di fiducia che è alla base di tutte le nostre relazioni di business. L’obiettivo è, ancora una volta, quello di offrire un approccio consulenziale e competente ai rivenditori, potendo contare su servizi e soluzioni in grado di soddisfare qualunque esigenza – ha commentato Elisabetta Bisignano, Partner and Distributor Channel Sales Director. “Durante le tappe, che toccano diverse città italiane, ci stiamo confrontando con i nostri partner per offrire nuovi spunti e stimoli al mercato. Easy Experience significa disporre di un’offerta completa Hardware e Software che garantisce la massima semplicità nell’esperienza d’uso dei processi di stampa e della gestione documentale anche per quegli aspetti più articolati e complessi come la sicurezza, la collaborazione, la sostenibilità e l’integrazione dei sistemi”.