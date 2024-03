Lenovo presenta la sua idea di scuola digitale a Didacta Italia 2024

È tutto pronto per la Fiera Didacta Italia, che si terrà Firenze dal 20 al 22 marzo 2024. Per il sesto anno consecutivo, l’evento dedicato all’innovazione nel mondo della scuola, ospita Lenovo che mostrerà ai partner le più recenti soluzioni per la didattica digitale e le migliori pratiche per la formazione professionalizzante.

Quest’anno sarà possibile scoprire le soluzioni di Lenovo per la scuola presso le aree espositive di Berti Simone, CampuStore, Informatica System e MR Digital Education attraverso attività e workshop su blended learning e didattica personalizzata, oltre a mostrare le tecnologie emergenti, di realtà aumentata e virtuale e di smart collaboration, e le soluzioni hardware dedicate come i PC Lenovo Chromebook e le workstation ThinkPad.

“Anche quest’anno saremo presenti a Firenze insieme ai nostri partner, per incontrare docenti, dirigenti e rivenditori del mondo della scuola, con l’obiettivo comune di ampliare le opportunità di apprendimento per gli studenti, creare ambienti più inclusivi e digitali e semplificare il percorso degli studenti verso le tecnologie professionali”, ha dichiarato Riccardo Tavola, Education Manager, Lenovo Italia.