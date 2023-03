Liyu a Viscom Bari per crescere al sud

Liyu a Viscom Bari (Nuova Fiera del Levante, 31 marzo-1 aprile) avrà un proprio stand in collaborazione con il distributore locale ASI D.G. L’obiettivo è quello di accelerare nel mercato del sud Italia, grazie anche alle numerose installazioni messe a segno proprio da ASI D.G. in Puglia e Campania nel corso del 2022.

“In queste regioni il mercato si sta rivelando particolarmente dinamico e molto interessato alle tecnologie Liyu e Viscom Bari sarà l’occasione per presentare la nostra gamma completa che comprende sistemi di stampa in piano, roll to roll, ibridi e plotter da taglio. Soluzioni di ultima generazione con prestazioni industriali in grado di soddisfare le esigenze di molteplici settori, dalla visual communication alla cartotecnica, fino ai diversi comparti dell’industria”, spiega il management Liyu.

Ingegnerizzate dal reparto R&D di Liyu International, queste tecnologie assicurano una versatilità e una produttività senza precedenti. Inoltre, tutte le soluzioni Liyu sono conformi agli standard dell’Industry 4.0 e possono essere upgradate nel tempo, aumentando il numero delle teste di stampa in base alla crescita dei volumi e del business. Tra le novità più recenti, la linea Pro XL, di cui sono già state effettuate alcune installazioni in Campania e Puglia, che comprende stampanti in formato Extra Large dalle prestazioni industriali ulteriormente incrementate in termini di qualità e produttività.



Liyu a Viscom Bari metterà in esposizione la fladbed KC-R 2512, con teste Ricoh a goccia variabile e motori Panasonic per la movimentazione sui tre assi. Perfetto connubio tra produttività e qualità, questo plotter è in grado di stampare direttamente materiali rigidi fino e 250 mm di spessore che spaziano dai laminati al vetro, dall’alluminio al plexiglas. Al suo fianco il plotter ibrido Liyu Platinum EQ2 con tecnologia UV Led che assicura versatilità e qualità di stampa fino a 2880 dpi su un ampio range di supporti rigidi e in bobina. Caratterizzata da design accurato ed estrema compattezza, questa stampante industriale è, infatti, dotata di un esclusivo meccanismo di apertura che facilita il passaggio da roll to roll a flatbed, ampliandone le potenzialità applicative. E ancora, la roll to roll UV Led PCT, per lavorazioni di alta qualità su PVC, canvas, banner, carta fotografica, pelle, ecopelle, vinile e moltissimi altri materiali in rotolo. Per un flusso di lavoro automatizzato, tutte le stampanti Liyu, flatbed, roll to roll e ibride, possono lavorare in linea con i sistemi di taglio Platinum Q-Cut, disponibili in tredici diversi formati e configurabili con un ampio catalogo di lame intercambiabili per specifiche lavorazioni.



I visitatori di Viscom Bari avranno la possibilità di toccare con mano l’estrema versatilità e le potenzialità applicative della gamma Liyu, grazie a una vasta gallery di campioni realizzati su materiali differenti con le diverse tecnologie. Un vero e proprio campionario a 360° pronto per essere illustrato dal team tecnico-commerciale di Liyu Italia che per tutta la durata della kermesse sarà a disposizione per consulenze personalizzate alla scoperta della soluzione di stampa più adatta alle singole necessità.