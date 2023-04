Milano Design Week 2023: BTicino c’è

BTicino è alla Milano Design Week 2023 per presentare l’evoluzione della casa smart, uno scenario domestico contemporaneo e sofisticato, dove la tecnologia dà un valore di esperienza alla nuova quotidianità all’abitare.

Negli spazi di Archiproducts Milano, in Via Tortona 31, animati quest’anno dal concept espositivo “TERRA. Inspired by Earth” a cura di Studio Pepe, BTicino ha realizzato una dimensione domestica in cui tecnologia, innovazione e facilità d’uso offrono nuove esperienze alla quotidianità dell’abitare.

I visitatori sono guidati nella scoperta dei prodotti smart BTicino, provando di fatto cosa significhi vivere in una casa smart. Videocitofonia, luci, prese, automazioni, temperatura, sicurezza tramite App o voce, grazie agli assistenti vocali Amazon, Google, Apple.

Inoltre, in occasione della Milano Design Week 2023, grazie a scenari entrata/uscita e notte/giorno precedentemente impostati, i visitatori potranno verificare quanto sia semplice rendere intelligente e funzionale la propria casa, associare più funzioni tra loro o personalizzare l’impianto a seconda delle esigenze. Una tecnologia semplice, intuitiva, che con pochi e semplici passi, consente di trasformare un impianto tradizionale in uno smart senza opere murarie e senza cambiare le normali abitudini di installazione.

Nelle stanze 12, 13 e 14 di Archiproducts Milano, l’impianto elettrico BTicino è vestito da Art D’Arnould, una collezione presentata da BTicino con il Gruppo Legrand e dedicata a progetti di interni sofisticati da un punto di vista tecnologico e con un alto livello di personalizzazione estetica.

Art D’Arnould è una proposta realizzata interamente a mano, compatibile con tutte le funzioni tradizionali dell’impianto elettrico e anche con tutte quelle domotiche.

Una linea distintiva declinata in quattro estetiche, in cui il disegno, il materiale, le finiture e i dettagli sono totalmente personalizzabili, grazie a un team di lavoro dedicato, che può rispondere alle esigenze espressive di ogni singolo progetto, anche di quelli collocati in particolari contesti storici.

Il BTicino Smart Apartment sarà visitabile fino al 23 aprile, dalle 10.00 alle 20.00, È possibile, per tutto il mese di maggio, prenotare una visita.