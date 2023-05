Tag Manager Italia al Netcomm Forum 2023

Tag Manager Italia (TMI), società di consulenza e formazione specializzata nella misurazione di siti web, e-commerce e campagne di marketing digitale, sarà presente al Netcomm Forum 2023 – l’appuntamento imperdibile per il panorama digitale italiano che si terrà a Milano il 17 e 18 maggio 2023.

L’azienda presenterà ai professionisti presenti le potenzialità della sua suite di digital analytics Tag Chef attraverso un’analisi web gratuita dei siti web dei loro concorrenti. Obiettivo: scoprire come si stanno muovendo i loro principali competitor, ottenendo in tempo reale e in modo conforme alle disposizioni Privacy un vantaggio competitivo concreto e tangibile.

Ecco come fare per sapere dove allocare il budget per le campagne marketing

Lo scenario digitale attuale è sicuramente complesso: l’imminente – e obbligato – passaggio a Google Analytics 4 previsto per l’1 Luglio 2023, sul quale molte aziende sono in forte ritardo, la maggiore attenzione di utenti e istituzioni al tema della sicurezza della Privacy e la necessità di avere a disposizione dati sempre più affidabili per fare analisi mirate per realizzare campagne online efficaci, sono tutti fattori che influiscono prepotentemente sulla competitività delle aziende e sulla loro capacità di far crescere i propri margini di profitto.

In questo contesto sfaccettato e non semplice, una discriminante decisiva è sapere dove allocare il budget in modo accurato per le proprie campagne e attività di marketing. Netcomm Forum 2023 sarà, quindi, l’occasione per le aziende di vedere in azione i benefici concreti e le principali funzionalità dell’innovativa soluzione Tag Chef. Quest’ultima è la suite di strumenti software per la digital analytics di Tag Manager Italia, frutto di oltre 3.400 ore di sviluppo da parte della business unit Ricerca&Sviluppo di TMI e che ha già fatto notare il proprio potenziale con la realizzazione della prima ricerca al mondo dedicata in maniera verticale sulla digital analytics delle aziende del settore Food&Beverage.

Tag Chef di Tag Manager Italia, migliore soluzione per la Digital Analytics

Premiata alla SuperWeek come migliore soluzione per la Digital Analytics, Tag Chef offre svariate funzionalità per migliorare e velocizzare le attività di tracciamento dati di web analyst e di digital marketer. Tra queste, si segnalano le configurazioni GTM (recipes) ottimizzate dal team di Tag Manager Italia e utilizzabili su più siti contemporaneamente, ma soprattutto il sistema di audit estremamente efficace che consente di ottenere, in modo semplice e rapido, report sulla configurazione e sulla strategia di digital analytics di ogni sito online che utilizzi GTM.

L’appuntamento, dunque, è a Netcomm Forum 2023, dove Tag Manager Italia attende le aziende partecipanti presso lo stand H8 per analizzare gratuitamente i siti web e scoprire le strategie in materia di tracciamento dati e advertising dei loro competitor, fornendo così insight preziosi per sfruttare al massimo i propri strumenti di digital analytics e superare i propri concorrenti.