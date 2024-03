Austria: body cam di Motorola agli agenti di polizia

Motorola Solutions ha annunciato la consegna di 4.000 videocamere indossabili VB400 alle forze di polizia in Austria. La loro implementazione a livello nazionale aiuterà i team in prima linea a ridurre le situazioni potenzialmente pericolose, acquisire prove durante le operazioni e migliorare la sicurezza e la trasparenza in tutte le interazioni.

L’ultimo Global Peace Report afferma che l’Austria è uno dei paesi più sicuri al mondo, ma secondo il Ministero degli Interni l’estremismo, il contrabbando e la criminalità informatica continuano a rappresentare minacce alla sicurezza dell’Austria. Per affrontare queste sfide, il governo austriaco ha deciso investire in una serie di iniziative per aumentare la sicurezza e la protezione nel paese, compreso l’impiego di videocamere indossabili per la polizia a livello nazionale.

“Le videocamere indossabili hanno dimostrato di svolgere un ruolo cruciale nel contribuire a migliorare la sicurezza in prima linea, fungendo anche da preziosa fonte di prove nei casi penali“, ha affermato Michael Kaae, corporate vice president di Motorola Solutions. “Assistiamo a una crescente domanda di tecnologia video, che include videocamere indossabili, soluzioni video in mobilità sulle auto, e fisse per aiutare i primi soccorritori a mantenere al sicuro le loro comunità”.

Le videocamere indossabili VB400 saranno dotate del software di gestione delle prove VideoManager, che consentirà la gestione e l’archiviazione sicura dei filmati probatori. Gli agenti possono caricare e gestire facilmente riprese video, organizzate per ora, data e luogo come parte dei loro attuali flussi di lavoro giornalieri. Offrono funzionalità di pre e post registrazione per garantire che tutti gli incidenti vengano catturati fin dall’inizio.

Motorola Solutions è da oltre 20 anni partner di fiducia delle organizzazioni di pubblica sicurezza in Austria. Tutte le organizzazioni di pubblica sicurezza, tra cui polizia, vigili del fuoco e servizi di emergenza, fanno affidamento sulla rete Tetron, efficiente e sicura, che utilizza la tecnologia radio digitale TETRA di Motorola Solutions.